HSV von nächstem Aufsteiger düpiert – Magdeburg bejubelt spätes Remis

VfL Osnabrück - Hamburger SV 2:1 (2:1)

Der Hamburger SV ist knapp eine Woche nach der 1:2-Niederlage bei der SV Elversberg vom nächsten Aufsteiger düpiert worden. Gegen den VfL Osnabrück verlor der HSV am Freitagabend an der Bremer Brücke nach schwacher Leistung verdient mit 1:2 (1:2) und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Dafür kann der VfL um Trainer Tobias Schweinsteiger, einst HSV-Co-Trainer, aufatmen: Am 7. Spieltag feierten die Osnabrücker ihren ersten Sieg in dieser Spielzeit, bleiben mit vier Punkten aber weiter Schlusslicht. Hamburg verharrt auf Rang zwei.

Der HSV zeigte eine vor allem in der ersten Hälfte eine Vorstellung, die eines Aufstiegskandidaten nicht würdig war. Der Führungstreffer durch Robert Glatzel (12.) mit dem ersten Torschuss sorgte bei den Hamburgern keineswegs für Sicherheit. Erik Engelhardt (16.) konterte den HSV-Treffer – und die Gäste waren völlig von der Rolle. Oumar Diakhité (40.) bestrafte die ideenlosen Hamburger mit dem zweiten Gegentreffer. Auch zwei Wechsel zur Pause brachten beim HSV keine Besserung. Osnabrück hatte das Spiel weiterhin im Griff. Die Schweinsteiger-Elf konnte es sich sogar erlauben, beste Chancen auf dem Weg zum Premierensieg auszulassen.

1. FC Magdeburg - SC Paderborn 1:1 (0:1)

Auch der 1. FC Magdeburg hat im Aufstiegsrennen gepatzt. Das Team von Trainer Christian Titz kam im Heimspiel gegen den SC Paderborn trotz klarer Feldvorteile über die gesamte Partie nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Auf den Gegentreffer durch Adriano Grimaldi (34.) hatte der FCM lange keine Antwort parat, schließlich gelang den Hausherren durch Luc Castaignos (85.) der umjubelte Ausgleich. Magdeburg ist mit zwölf Zählern nun Tabellendritter hinter den um einen Punkt besseren Hamburgern, Paderborn springt zumindest für einen Tag auf Rang zwölf.