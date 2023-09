HSV bleibt Erster – Bayern-Leihgabe leitet historischen Elversberg-Sieg ein

Hamburger SV - Hansa Rostock 2:0 (1:0)

Der Hamburger SV bleibt Spitzenreiter: Die Hanseaten gewannen das Zweitliga-Nordduell gegen Hansa Rostock am Sonntagnachmittag mit 2:0 (1:0) und sammelten den dritten Erfolg in Serie. Dabei hatte sich der HSV über weite Strecken des ersten Durchgangs durchaus schwergetan und nutzte die optische Überlegenheit zunächst nicht. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff ließ Ludovit Reis dann per Flachschuss doch den Knoten platzen (45.+6). Nach dem Seitenwechsel legte Laszlo Benes (48.) für den Favoriten nach. Die Hamburger grüßen mit 13 Punkten weiter von der Spitze des Klassements, Rostock belegt nach der zweiten Saisonpleite mit neun Zählern Tabellenplatz fünf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 1:3 (0:2)

Hannover 96 hat sich für die Niederlage im Duell mit dem HSV in der Vorwoche rehabilitiert. Die Niedersachsen fuhren beim 3:1 (2:0) gegen Greuther Fürth ihren zweiten Saisonsieg ein. Nicolo Tresoldi (16.) und Derrick Köhn (22.) brachten das Team von Trainer Stefan Leitl binnen sechs Minuten aussichtsreich in Führung. Fürth verpasste es, etwa bei Chancen von Tim Lemperle (41.) und Jomaine Consbruch (44.) noch vor der Pause den Anschluss herzustellen. Dies gelang Julian Green (49.) in Durchgang zwei. Der Offensivmann der „Kleeblätter“ sorgte damit aber nur kurzzeitig für Spannung. Marcel Halstenberg (56.) stellte mit seinem Premieren-Treffer für Hannover den alten Abstand wieder her. Die Gäste brachten den Erfolg aber über die Zeit und springen mit nun acht Zählern auf Tabellenplatz sieben. Fürth rangiert mit vier Zählern auf Platz 13.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

VfL Osnabrück - SV Elversberg 0:1 (0:0)

Die SV Elversberg hat den ersten Zweitliga-Sieg der Klub-Geschichte gesammelt. Die Saarländer setzten sich im Aufsteiger-Duell beim VfL Osnabrück dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) durch. Wahid Faghir (79.) sorgte mit seinem Kopfball nach Vorarbeit von Bayern-Leihgabe Paul Wanner für kollektiven Jubel bei den Gästen. Dabei war der VfL über die gesamte Spieldauer eigentlich das etwas aktivere Team, aussichtsreiche Möglichkeiten von Kwasi Wriedt (6.) oder Erik Engelhardt (18.) blieben aber ungenutzt. So blieb es bis zum Ende eine Partie auf Messers Schneide - mit dem besseren Ende für Elversberg, das sich mit vier Punkten auf Platz 15 verbessert. Osnabrück ist mit nur einem Zähler neuer Tabellenletzter.