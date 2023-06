Neue Zweitliga-Marktwerte: Die größten Gewinner spielen bald woanders

In der vergangenen Spielzeit haben einige Spieler in der 2. Bundesliga die Chance genutzt, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen - im wahrsten Sinne. Beim Blick auf die größten Gewinner des jüngsten Marktwerte-Updates des Datenportals transfermarkt.de für 2. Liga fällt auf, dass nahezu alle Namen dieser Liste in der kommenden Spielzeit nicht mehr im deutschen Unterhaus zu sehen sein werden.

Den größten Sprung machte dabei Bashir Humphreys vom SC Paderborn. Der 20-Jährige Engländer, der in der Rückrunde auf Leihbasis vom FC Chelsea bei den Ostwestfalen spielte, verdreifachte seinen Marktwert von einer auf drei Millionen Euro. Die Leihe endet am 30. Juni, der SCP würde den Deal gern auf die kommende Saison ausweiten, doch die starke Entwicklung des Innenverteidigers dürfte auch europäischen Erstligisten nicht verborgen geblieben sein - Ausgang offen.

Sicher nicht mehr in der 2. Liga sondern sogar in der Champions League darf Mikkel Kaufmann in Zukunft ran. Der Stürmer, der für den Karlsruher SC an 18 Toren direkt beteiligt war (zehn Treffer, acht Vorlagen), wechselt zu Union Berlin. 2,7 Mio. Euro zahlten die Köpenicker dem Vernehmen nach an Kaufmanns Stammklub FC Kopenhagen. Und auf ebendiesen Betrag wuchs auch der Marktwert des Dänen an. Ein Plus von 1,7 Mio. Euro und Platz zwei der größten Gewinner.

Platz drei und vier belegen Tim Kleindienst (neuer Marktwert: vier Mio. Euro) und Jan-Niklas Beste (Neuer Marktwert: drei Mio. Euro), die mit dem 1. FC Heidenheim den Aufstieg in die Bundesliga feierten und ihren Wert um je eine Mio. steigerten. Steigern konnte auch Robin Hack seinen Marktwert (von 2,2 auf drei Mio. Euro), obwohl der Flügelspieler mit Arminia Bielefeld den Klassenerhalt verpasste. Doch statt in der 3. Liga geht es für den 24-Jährigen künftig in der Bundesliga weiter. Borussia Mönchengladbach meldete am Montag die Verpflichtung des früheren U21-Nationalspielers als perfekt.