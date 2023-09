Hannover mit sieben Toren gegen Osnabrück – Tabakovic schießt Hertha zum Sieg

Hannover 96 - VfL Osnabrück 7:0 (2:0)

Die Krise des Aufsteigers VfL Osnabrück spitzt sich dramatisch zu. Als einziges Team der 2. Bundesliga bleibt das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger auch nach dem 6. Spieltag ohne Sieg. Bei Hannover 96 gingen die früh dezimierten „Veilchen“ mit 0:7 (0:2) komplett unter. Havard Nielsen eröffnete den Torreigen für 96 im Niedersachsen-Duell in der 21. Minute. Mit der Roten Karte gegen Osnabrück-Profi Niklas Wiemann (37.) wegen groben Foulspiels nach Videobeweis kippte das Spiel endgültig zugunsten der Gastgeber. Erneut Nielsen (45.+1), Louis Schaub (58.), Cedric Teuchert (63., 70., Foulelfmeter), Derrick Köhn (77.) und Andreas Voglsammer (80.) machten mit ihren Treffern für Hannover das Osnabrück-Debakel perfekt. Der VfL bleibt nach dem desolaten Auftritt mit nur einem Zähler Tabellenletzter, Hannover springt mit nunmehr elf Punkten auf Platz vier.

Hertha BSC - Eintracht Braunschweig 3:0 (2:0)

Dank Stürmer Haris Tabakovic kann Hertha BSC im Tabellenkeller wieder ein wenig durchatmen. Der bislang enttäuschend in die Saison gestartete Bundesliga-Absteiger kam gegen Eintracht Braunschweig zu einem 3:0 (2:0) und fuhr in der sechsten Partie der Spielzeit den zweiten Sieg ein. Tabakovic, der im Sommer von Austria Wien in die Hauptstadt gewechselt war, erzielte alle Berliner Tore (38., 45.+2/Handelfmeter und 71.). In den vergangenen drei Begegnungen gelangen dem Angreifer insgesamt sieben Treffer. Während Hertha nun sechs Zähler auf dem Konto hat, gerät Braunschweig zunehmend unter Druck. Die Niedersachsen weisen lediglich vier Punkte auf auf und sind Vorletzter des Klassements.

FC St. Pauli - Holstein Kiel 5:1 (3:0)

Nach vier sieglosen Spielen in Folge hat der FC St. Pauli im Nord-Duell gegen Holstein Kiel den Bock umgestoßen und mit einem klaren 5:1-Heimsieg den zweiten Dreier der Saison eingefahren. Gegen die mit vier Siegen aus fünf Spielen stark gestarteten Kieler sorgten Connor Metcalfe (4. Minute) und Eric Smtih (7.) mit einen frühen Doppelschlag schnell für eine beruhigende Führung. Oladapo Afolayan sorgte mit dem dritten Treffer (38.) noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Lewis Holtby brachte die Störche mit dem 1:3 zwar kurzeitig zurück ins Spiel (50.), doch Lars Ritzka (70.) stellte den alten Abstand wieder her, ehe Marcel Hartel (90.+4) den Schlusspunkt setzte. Die Kiezkicker, die weiter ungeschlagen sind, sich jedoch zuvor viermal nur die Punkte teilten, halten durch den Sieg als Sechster mit zehn Punkten Anschluss an die Spitzenplätze. Kiel hat zwei Zähler mehr auf dem Konto und bleibt unverändert auf dem dritten Tabellenplatz.