Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Hannover 96 und Magdeburg

Der Hamburger SV will an den Traumstart in die neue Saison der 2. Bundesliga anknüpfen. Nach dem 5:3-Auftaktsieg gegen Schalke 04 will Trainer Tim Walter mit seinem Team am Sonntagmittag (13.30 Uhr, Sky) auswärts beim Karlsruher SC die nächsten drei Punkte einfahren. Der KSC sei zwar ein Team, das ebenfalls um den Aufstieg mitmischen könne. „Trotzdem sind wir letztes Jahr die auswärtsstärkste Mannschaft gewesen, und das versuchen wir in dieser Saison zu untermauern“, so Walter.

Angespannter ist die Lage bei Hannover 96. Nachdem man beim Start mit einem 2:2 gegen Aufsteiger Elversberg enttäuschte, zählte 96-Boss Martin Kind zwischen den Zeilen bereits Trainer Stefan Leitl und Sportchef Marcus Mann an. Die wollen sich davon aber nicht beirren lassen und auswärts gegen den 1. FC Nürnberg den ersten Saisonsieg einfahren. Eine Einsatzgarantie gibt es dabei für Top-Transfer Marcel Halstenberg: „Er wirkt frisch. Er wirkt motiviert. Und deshalb wird er spielen“, stellte Leitl klar. Im dritten Spiel am Sonntag kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig.

Die Braunschweiger verloren zum Start zuhause in Unterzahl mit 0:1 gegen Holstein Kiel. Magdeburg kam in Überzahl nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden hinaus. Vor dem Wiedersehen mit Ex-FCM-Trainer Jens Härtel, der inzwischen den BTSV trainiert, warnte der aktuelle Magdeburg-Coach Christian Titz vor dem Gegner: „Braunschweig ist grundsätzlich eine Mannschaft, die eine hohe Laufintensität und Körperlichkeit ins Spiel bringt.“