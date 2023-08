Braunschweig sorgt für Schalke-Fehlstart - Zwei dicke Patzer bei Kiel-Pleite

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 1:0 (1:0)

Neun Tage nach dem 3:1-Erfolg in der ersten DFB-Pokalrunde hat der FC Schalke 04 das zweite Duell mit Eintracht Braunschweig binnen kürzester Zeit überraschend verloren. Der Bundesliga-Absteiger musste sich den Niedersachsen an der Hamburger Straße mit 0:1 (0:1) beugen. Fabio Kaufmann traf nach Vorarbeit von Anthony Ujah zum 1:0 (21.). Wie schon im Pokalspiel lief S04 nun einem frühen Rückstand hinterher, kam diesmal allerdings nicht mehr zurück. Am nächsten kam Torjäger Simon Terodde dem Ausgleich, seinem Tor wurde aufgrund einer Abseitsstellung aber die Anerkennung verwehrt (53.). Braunschweigs Brian Behrendt musste tief in der Nachspielzeit noch mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz (90.+7), am Ergebnis änderte das aber nichts mehr Schalkes Zweitliga-Saison beginnt damit mehr als holprig. Nach zwei Pleiten aus drei Partien fallen die „Königsblauen“ auf Tabellenplatz 13 zurück - punktgleich mit der Eintracht, die über den ersten Sieg jubeln darf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg 2:4 (1:2)

Zwei schwere individuelle Fehler haben Holstein Kiel einen perfekten Saisonstart gekostet und eine 2:4 (1:2)-Heimpleite gegen den 1. FC Magdeburg eingeleitet. Die Gäste profitierten zunächst von einem kapitalen Fehlpass von Kiel-Kapitän Philipp Sander, der Luca Schuler vor dessen frühem Führungstor unfreiwillig in Szene setzte (2.). Beim 2:0 ließ Kiel-Keeper Thomas Dähne einen harmlosen von Jean Hugonet durch die Handschuhe rutschen (22.). Zwar kam Kiel durch Steven Skrzybski (32.) und Sander zum Ausgleich (50.). Luc Castaignos besiegelte schließlich aber den ersten Kieler Dämpfer (68.). Ahmet Arslan (90.+1) setzte den Schlusspunkt. Durch die erste Pleite nach zuvor zwei Siegen verpassten die „Störche“ den Sprung auf Platz eins des Klassements und rutschten auf Rang fünf ab. Magdeburg bleibt ungeschlagen und ist nun hinter Spitzenreiter Hamburger SV Zweiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg 2:3 (0:1)

Der 1. FC Nürnberg hat die Euphorie aus dem 9:1-Kantersieg im DFB-Pokal gegen Fünftligist FC Oberneuland erfolgreich auf den Liga-Alltag übertragen. Beim VfL Osnabrück fuhr der „Club“ mit einem 3:2 (1:0) den ersten Dreier der neuen Spielzeit ein. Einmal mehr war es das 17 Jahre alte Sturm-Talent Can Uzun, das den FCN auf die Siegerstraße brachte (35.) Für den Offensivspieler war es bereits das sechste Tor im vierten Pflichtspiel. Lukas Schleimer (70.) und Benjamin Goller (84.) erhöhten in Durchgang zwei und hatten somit großen Anteil daran, dass die Franken ihr Punktekonto auf vier Zähler aufstockten und nun auf Platz elf rangieren. Aufsteiger Osnabrück um Trainer Tobias Schweinsteiger sorgte durch zwei schnelle Tore von Christian Conteh (86./88.) nur noch kurzzeitig für Spannung, bleibt sieglos und ist mit einem Punkt 16. des Tableaus.