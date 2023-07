DFL terminiert die ersten beiden Zweitliga-Spieltage zeitgenau

Die Deutsche Fußball Liga hat die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten beiden Spieltage der neuen Saison in der 2. Bundesliga veröffentlicht. Nach dem bereits in der Vorwoche fixierten Eröffnungsspiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 am Freitag, den 28. Juli um 20.30 Uhr sind am darauffolgenden Samstag gleich drei Aufsteiger im Einsatz. Während der SV Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Nürnberg und der VfL Osnabrück gegen den Karlsruher SC um 15.30 Uhr mit Heimspielen starten, muss der SV Elversberg zeitgleich auswärts bei Hannover 96 ran.

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC ist indes gleich zum Auftakt der Topspiel-Slot am Samstagabend vorbehalten. Die Berliner treten am 29. Juli um 20.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf an. Das erste Heimspiel der Mannschaft von Trainer Pal Dardai findet sechs Tage später statt. Am Freitag, 4. August (18.30 Uhr), gastiert Aufsteiger Wehen Wiesbaden im Olympiastadion.

Eine Woche später, am Samstag, den 5. August, kommt es beim Topspiel um 20.30 Uhr indes zum Traditionsduell zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern. Am darauffolgenden Sonntag steht unter anderem die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 (13.30 Uhr) auf dem Programm. Am ersten Spieltag der neuen Saison wird zudem lediglich ein Spiel am Freitag ausgetragen. Dafür werden anders als üblich fünf Begegnungen am Samstag angesetzt. Sämtliche Zweitliga-Partien werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Topspiele am Samstagabend sind zusätzlich bei Sport1 im Free-TV zu sehen. Die Auftaktpartie zwischen dem HSV und Schalke wird bei Sat.1 zu sehen sein.