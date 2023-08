Hertha BSC – SV Wehen Wiesbaden 0:1 (0:0)

Auch mit neuem Trikot­sponsor auf der Brust, für den sich der Klub rechtfertigen musste, tut sich Hertha BSC in der 2. Bundesliga weiter schwer und blamierte sich am Freitag­abend zum Auftakt des 2. Spieltags mit einer 0:1 (0:0)-Heimpleite gegen den SV Wehen Wiesbaden. Lasse Günther (90.+2) erzielte in der Nachspielzeit den Treffer für den Aufsteiger.

Beim ersten Zweitliga­spiel im Olympia­stadion in dieser Saison gegen den Aufsteiger hatte das Team von Trainer Pal Dardai später dann wie schon beim 0:1 in Düsseldorf in der Vorwoche große Probleme. Vor allem die Kreativ­abteilung um Kapitän Marco Richter und Mittel­stürmer Florian Niederlechner, der vor der Pause verletzungs­bedingt für Neuzugang Haris Tabakovic Platz machen musste, kam kaum zum Zug. Großchancen in Durchgang eins: Fehlanzeige.

Etwas mehr Fahrt nahm die Partie erst in Durchgang zwei auf. Erst rettete Oliver Christensen Hertha im Duell gegen Wiesbaden-Stürmer Ivan Prtajin das 0:0 (53.). Dann verfehlte Tabakovic bei seinem Debüt nach dem Wechsel von Austria Wien in die Hauptstadt nur knapp die Führung: Ein Volleyschuss des Schweizers fand nur die Latte (56.). Erneut Pech hatte die Hertha als der VAR einen Hand­elfmeter gegen Wiesbaden – richtiger­weise – korrigierte (59.). Reese (84.) und der ebenfalls eingewechselte Stürmer Smail Prevljak (86.) verpassten auch den möglichen Hertha-Siegtreffer. Erst ganz spät kam Wehen Wiesbaden nach einem Eckball dank einer Direkt­abnahme von Lasse Günther glücklich zum Siegtreffer.

SC Paderborn – VfL Osnabrück 1:1 (0:0)

Nicht Max Kruse, sondern Jannis Heuer hat dem SC Paderborn den ersten Treffer in der neuen Zweitliga­saison beschert. Der Innen­verteidiger erzielte am Freitag­abend in der 56. Minute das 1:0 der Paderborner gegen den VfL Osnabrück – das aber nicht zum Sieg reichte. Florian Kleinhansl (80.) sorgte für die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger spät für den Ausgleich zum 1:1 (0:0)-Endstand.

Der SCP hatte nach dem 0:5 zum Auftakt in Fürth Wieder­gutmachung zu betreiben, ebenso die Lila-Weißen, die zum Start gegen den KSC verloren hatten (2:3). Beide Teams schenkten sich daher lange kaum etwas, duellierten sich vor allem in der Spielfeld­mitte. Auch in Paderborn herrschte vor den beiden Toren im ersten Durchgang Langeweile.

Es brauchte einen Standard, um für den Dosen­öffner zu sorgen: Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte SCP-Star Kruse in die Mitte. Dort bekam Heuer den Ball noch mit der Hüfte zum Siegtreffer ins Tor gelenkt (56.). Abermals nach Kruse-Vorarbeit hatte Florent Muslija sogar noch die Chance auf das 2:0, doch Osnabrück-Keeper Lennart Grill parierte herausragend (73.). In der Defensive ließ Paderborn aber beinahe nichts mehr zu und schürte schon die Hoffnungen auf einen Heimsieg. Doch Florian Kleinhansl hatte das letzte Wort: Der Linksverteidiger der Osnabrücker hämmerte nach einer Ecke per Direkt­abnahme zum Ausgleich ein. Paderborn rannte noch einmal an, es blieb aber bei der Punkte­teilung.





