St. Pauli gewinnt beim FCK - Elversberg gibt Überraschung aus der Hand

1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli 1:2 (0:0)

Nach seiner beeindrucken Saison-Vorbereitung mit sieben Siegen in sieben Testspielen hat der FC St. Pauli seine Erfolgsserie zum Zweitliga-Start fortgesetzt. Die Hamburger gewannen beim 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (0:0) und untermauerten damit, im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg ein Wörtchen mitreden zu wollen. Elias Saad brachte die Gäste am Samstag in der 52. Minute in Führung, Neuzugang Ragnar Ache glich aus (66.). Marcel Hartel sorgte per Foulelfmeter schließlich für St. Paulis Erfolg (76.). Der FCK steht eine Woche vor dem Duell bei Schalke 04, das bei der Eröffnung der Saison am Freitagabend eine 3:5-Schlappe beim Hamburger SV kassiert hatte, nun schon etwas unter Druck.

Hannover 96 - SV Elversberg 2:2 (1:2)

In seinem ersten Zweitliga-Spiel der Klubgeschichte hat Aufsteiger SV Elversberg eine faustdicke Überraschung aus der Hand gegeben. Die Saarländer gingen bei Hannover 96 zunächst mit 2:0 in Führung, ehe die ambitionierten Niedersachsen zumindest noch zu einem 2:2 (1:2) kamen. Der Reihe nach: Routinier Marcel Correia (22.) und der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Wahid Faghir (38.) schockten den Favoriten früh. Hannover kam aber noch vor der Pause durch einen von Cedric Teuchert verwandelten Foulelfmeter heran (43.). Nach der Pause gelang Nicolo Tresoldi der Ausgleich (54.). Das 96-Debüt von Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg war derweil nach 45 Minuten beendet. Der 31-Jährige weist nach kurzer Vorbereitung offenbar noch körperliche Defizite auf.

VfL Osnabrück - Karlsruher SC 2:3 (1:2)

Mit Rückkehrer Lars Stindl in der Anfangsformation hat der Karlsruher SC einen erfolgreichen Saisonstart gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner kam bei Aufsteiger VfL Osnabrück zu einem 3:2 (2:1) und feierte damit auch eine gelungene Generalprobe für die Partie beim derzeitigen Tabellenführer Hamburger SV in gut einer Woche. Stindl, der im Sommer von Borussia Mönchengladbach zum KSC gekommen war, präsentierte sich umgehend als eine der zentralen Figuren in seinem Team - die Tore überließ er jedoch zwei seiner Kollegen. Marvin Wanitzek verbuchte die ersten beiden KSC-Treffer (2. und 36.), ehe Dzenis Burnic mit einem spektakulären Fernschuss den Sieg sicherstellte (87.) Die engagierten Platzherren waren durch Erik Engelhardt (13.) und Robert Tesche (71.) zweimal zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen. In der Nachspielzeit (90.+5) kassierte Bashkim Ajdini die Gelb-Rote Karte.

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Magdeburg 1:1 (0:1)

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden ist mit einem moralischen Erfolg in die neue Spielzeit gekommen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski erkämpfte sich vor eigener Kulisse gegen den 1. FC Magdeburg in Unterzahl ein 1:1 (0:1). Dabei lief es für den Liga-Neuling zunächst alles andere als rund. Luca Schuler brachte die Gäste nach Vorarbeit von Jason Ceka in Führung (29.). Kurz nach dem Seitenwechsel setzte es den nächsten Nackenschlag für die Hausherren: Verteidiger Aleksandar Vukotic handelte sich innerhalb von sechs Minuten zwei Gelbe Karten ein. Macht in Summe: Gelb-Rot und ein Mann weniger für Wiesbaden. Und doch kam die Kauczinski-Elf zurück. Im Anschluss an einen Freistoß köpfte Ivan Prtajin (62.) zum Ausgleich ein, den Wiesbaden bis zum Ende verteidigte.