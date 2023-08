Hannover jubelt trotz Slapstick-Eigentor - SCP schlägt Düsseldorf

Hansa Rostock – Hannover 96 1:2 (0:1)

Mit einem Dusel-Sieg hat Hannover 96 die ersten drei Punkte der Saison eingefahren und dürfte die Diskussionen um Trainer Stefan Leitl erst einmal verstummen lassen. Auswärts bei Hansa Rostock sah es lange so aus, als könnte Phil Neumann der Pechvogel des Tages werden. Der Innenverteidiger brachte die Niedersachsen erst mit einem Traum-Heber in Führung (22.). Die Gäste, in Durchgang eins insgesamt das bessere Team, verpassten im Anschluss, die Führung auszubauen und die Weichen für den ersten Saisonsieg zu stellen. Stattdessen war es ein Kopfball-Eigentor von Neumann, der Hansa in Durchgang zwei wieder in die Partie brachte (58.). Eine hochkarätige Doppelchance, das Spiel sogar zu drehen, verpasste Hansa: Svante Ingelsson traf per Heber über Ron-Robert Zieler nur die Latte, Nils Fröling schoss den Abpraller weit über das Tor (71.). Stattdessen war es ein strittiger Handelfmeter nach VAR-Ansicht, den Cedric Teuchert zum Siegtreffer für die „Roten“ verwandelte. Hansa verliert damit erst einmal die Tabellenführung und steht mit sechs Zählern auf Rang zwei hinter Aufsteiger Wiesbaden. Hannover klettert mit nunmehr fünf Punkten auf Rang vier.

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn 1:2 (0:1)

Befreiungsschlag für den SC Paderborn: Die Ostwestfalen haben den ersten Saisonsieg eingefahren. Auswärts bei Fortuna Düsseldorf gewann das Team von Trainer Lukas Kwasniok auch ohne den verletzten Sommer-Neuzugang Max Kruse mit 2:1. Florent Muslija sorgte schon früh für die Gäste-Führung (5.). Der SCP blieb auch danach die bestimmende Mannschaft, konnte vor der Pause aber nicht mehr nachlegen. Aus der Kabine gekommen war die Fortuna plötzlich auf Augenhöhe und glich nach zahlreichen Top-Chancen schließlich durch einen Kopfball von Jordy de Wijs aus (57.). Doch Paderborn hatte die Antwort in Person von Sirlord Conteh parat: Einen Konter vollendete der Rechtsaußen zur erneuten Führung (59.). Die Düsseldorfer drückten im weiteren Verlauf der Partie zwar auf den Ausgleich – letztlich aber vergeblich. So kann Paderborn die ersten drei Punkte feiern und klettert mit insgesamt vier Punkten auf Platz elf. Düsseldorf stagniert mit ebenfalls vier Zählern auf Rang zehn.

Greuther Fürth – FC St. Pauli 0:0 (0:0)

Zumindest von den Temperaturen her erlebten die Zuschauer in Fürth am Samstagmittag ein hitzige Partie. Das Duell zwischen der Spielvereiniung und dem FC St. Pauli konnte von der Spielqualität her allerdings nicht mithalten. Beim torlosen Remis neutralisierten sich die beiden Teams über weite Strecken. Echte Highlights? Mangelware. Erst in der Nachspielzeit jubelten die Auswärtsfans plötzlich. Torschütze Andreas Albers hatte aber im Abseits gestanden (90.+5) In der Tabelle klettern beide Klubs mit dem Punktgewinn trotzdem vorerst: St. Pauli ist mit fünf Zählern erst einmal Fünfter, Fürth mit vier Punkten Sechster.