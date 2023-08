Im Liveticker: Hertha trifft auf Wiesbaden, Paderborn gegen Osnabrück

Nach dem Fehlstart in die neue Zweitliga-Saison mit der Niederlage bei Fortuna Düsseldorf (0:1) will Hertha BSC im ersten Heimspiel den ersten Sieg einfahren. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai ist im Olympiastadion am Freitagabend (18.30 Uhr, Sky) gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden gefordert. „Jetzt kommt ein Spiel, das bestimmt nicht schön wird, weil im Olympiastadion gerade der Rasen ausgewechselt wird. Da wird es keinen großen Fußball geben. Trotzdem müssen wir gewinnen“, erklärte Trainer Dardai. Die Wiesbadener hatten ihren Kampfgeist schon beim 1:1 in Unterzahl gegen Magdeburg unter Beweis gestellt. „Egal wie, es zählt nur der Sieg. Wir wollen uns jetzt langsam in die Saison reinbeißen“, gab Dardai trotzdem vor.

Zumindest mit Anpfiff müssen sich die Fans im Hinblick auf den ersten Einsatz des neuen Stürmers Haris Tabakovic, der von Austria Wien in die deutsche Hauptstadt gewechselt ist, erst einmal noch gedulden. „Ich werde ihn mitnehmen als Joker“, kündigte Dardai an. Die Hertha läuft erstmals mit dem neuen Trikotsponsor „CrazyBuzzer“ auf der Brust auf. Im zweiten Spiel am Freitagabend ist indes der SC Paderborn im Ostwestfalenduell gegen den VfL Osnabrück gefordert.

Liveticker: Hertha BSC - Wehen Wiesbaden und Paderborn - Osnabrück

Nach dem 0:5 zum Saisonstart haben die Paderborner um Top-Star Max Kruse Bedarf zur Wiedergutmachung. Auch Aufsteiger Osnabrück unterlag am vergangenen Wochenende (2:3 gegen den KSC). „Freitagabend zuhause – beide Mannschaften haben ihr Auftaktspiel verloren, somit gleich etwas Zündstoff in der Partie“, glaubt SCP-Coach Lukas Kwasniok.