Erster Zweitliga-Spieltag

Konferenz-Liveticker mit Hannover 96, St. Pauli und dem KSC

Im Liveticker: In der 2. Bundesliga stehen am Samstagmittag vier Spiele an. Hannover 96 trifft auf Elversberg. Der FC St. Pauli spielt beim 1. FC Kaiserslautern. Der KSC spielt in Osnabrück. Und Wehen Wiesbaden ist gegen den 1. FC Magdeburg gefordert.