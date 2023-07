Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC live im TV und Online-Stream sehen

Truppenbesuch

Einblick in die Bundeswehr: Das Seebataillon in Eckernförde stellt sich vor

Jahrelang war es für Zivilisten schwierig, einen tieferen Einblick in die Bundeswehr zu bekommen. Jetzt muss sich auch das Militär um künftige Soldaten kümmern. So auch das Seebataillon in Eckernförde.