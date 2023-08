Kosten, Free-TV, Anstoßzeiten: Der TV-Fahrplan für die 3. Liga

Die gute Nachricht vorweg: Fans der 3. Liga können die neue Saison ohne zusätzliche Kosten im TV verfolgen. Und: Das Angebot an Live-Spielen im Free-TV ist deutlich umfangreicher als in der 1. und 2. Liga. Allerdings werden weniger Partien als bisher live übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen 68 Spiele pro Saison zeigen, bisher waren es 86. Für die Übertragungen hat die SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, mit der Deutschen Telekom, die auch beim neuen TV-Vertrag den Zuschlag erhielt, einen Sublizenz-Vertrag abgeschlossen.

Wo läuft die 3. Liga im Free-TV?

Die ARD darf 68 Partien live senden und zeigt die 3. Liga vor allem in ihren dritten Programmen. Die nun geltende und über vier Spielzeiten laufende Vereinbarung umfasst zwei Live-Übertragungen an jedem Samstag-Spieltag in der 3. Liga. „Die 3. Liga ist vor allem in Hinblick auf das große regionale Zuschauerinteresse an den Spielen ein sehr hohes Gut“, sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Welche Spiele laufen am ersten Spieltag der 3. Liga im Free-TV?

Am Samstag wird sogar eine Partie live im Hauptprogramm gezeigt. Die ARD überträgt ab 16.15 Uhr die Begegnung Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Stephanie Müller-Spirra moderiert die Übertragung, Reporter der Partie ist Tom Bartels. Bereits um 14.00 Uhr zeigen am Samstag BR und SWR das Spiel 1860 München gegen Waldhof Mannheim. Zusammenfassungen der übrigen Drittligaspiele gibt es ab 18.25 Uhr in der „Sportschau“ der ARD.

Wie kann ich alle Spiele der 3. Liga sehen?

Die Telekom hat sich erneut die Rechte für alle 380 Live-Partien gesichert und zeigt sie über ihr MagentaSport-Angebot, das mit der 3. Liga in der letzten Saison in der Summe mehr als 25 Millionen Zuschauer erreicht hat.

Wie teuer ist die 3. Liga bei Magenta?

Wer keinen Telekom-Vertrag hat, muss im Monats-Abo 19,95 Euro für MagentaSport zahlen. Die günstigste Variante kostet für Kunden 7,95 Euro monatlich im Jahresabonnement.

Was läuft exklusiv bei Magenta?

Bei MagentaSport, dem Sender von Rechteinhaber Telekom, laufen die meisten Partien exklusiv, darunter die Freitagspartien. Zum Auftakt zeigt die Telekom die Begegnung Hallescher FC gegen RW Essen (18.30 Uhr). Teil des Angebots sind außerdem die Samstagkonferenz mit fünf Partien (13.30 Uhr). Zum neuen Personal gehören Christina Rann als Moderatorin und Kommentatorin sowie der ehemalige Profi Sebastian Schuppan als Experte.

Welche Anstoßzeiten gibt es in der 3. Liga?

Mit dem neuen TV-Vertrag ändert sich auch der Ablauf der Spieltage. Der bei den Fans eher unbeliebte Montag wurde gestrichen, dafür wird nun am Sonntagabend (19.30 Uhr) gespielt. Am Samstag wird nicht mehr ausschließlich um 14.00 Uhr angepfiffen, sondern auch am späteren Nachmittag. Standard-Anstoßzeit ist 16.30 Uhr, an diesem Wochenende beginnt das Duell zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld bereits um 16.15 Uhr. Die ARD überträgt live.

Wieviel TV-Geld fließ in der 3. Liga?

Der neue Fernsehvertrag bringt in diesem Fall auch mehr Geld. In dem ab dieser Saison beginnenden vierjährigen Zeitraum werden 104,8 Millionen Euro für die nationalen Medienrechte generiert. 90 Prozent werden an die Klubs ausgeschüttet, das sind 23,58 Millionen Euro gesamt oder 1,31 Millionen Euro pro Klub. Die Zweitvertretungen der Bundesliga-Klubs sind ausgenommen. Damit wurde nach DFB-Angaben eine Steigerung von fast 50 Prozent im Vergleich zum bisherigen Medienrechte-Zyklus erzielt.

