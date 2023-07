FC Bayern erhöht wohl Ablöse-Forderung für Mané

Die Zukunft von Sadio Mané liegt wohl nicht beim FC Bayern München. Die Spekulationen über einen Vereinswechsel des Senegalesen in der laufenden Transferphase halten sich hartnäckig. Besonders Klubs aus Saudi-Arabien sollen die Fühler nach dem 31-Jährigen ausgestreckt haben. Das Interesse der Wüstenklubs hat die Münchner nun offenbar dazu veranlasst, das Preisschild für Mané anzupassen. Statt der bislang kolportierten Forderung von rund 20 Millionen, soll der deutsche Rekordmeister nun 32 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni für einen Verkauf aufrufen, wie Sky berichtet.

So oder so gibt es für Mané in München wohl keine aussichtsreiche Zukunft mehr - wenn es überhaupt noch eine gibt. Dem Bericht zufolge hätten sich Vertreter der saudischen Vereine Al-Ahli und Al-Nassr, bei dem auch Superstar Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, bereits mit dem Management von Mané zusammengesetzt, um die Möglichkeit eines etwaigen Wechsels auszuloten.

Zudem hatte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Montag ein klares Bekenntnis zum Angreifer vermieden. „Ein großer Spieler, Afrikas Fußballer des Jahres, der mit ganz vielen Meriten zu uns gekommen ist. Auch er hat keine einfache Saison gehabt“, sagte Dreesen. Mané war im vergangenen Sommer für die nun geforderten rund 32 Millionen vom FC Liverpool gekommen. Der 31-Jährige konnte die Erwartungen allerdings nicht erfüllen, auch gehandicapt durch eine Verletzung. „Wir werden Ende August sehen, wie wir weitermachen“, so Dreesen.

Tuchel: Mané ist „hinter den Erwartungen geblieben“

Trainer Thomas Tuchel hatte den Druck auf den Offensivspieler zuvor bereits öffentlich erhöht. „Die Ausgangslage ist keine leichte für ihn“, sagte der Bayern-Coach am Samstag bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee: „Er ist hinter den Erwartungen geblieben – denen des Vereins und seinen ganz persönlichen.“

Auf Manés Position habe der FCB durch namhafte Konkurrenten wie Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman „im Grunde eine Konstellation, die es sehr schwer macht für Sadio“, ergänzte Tuchel. Mané absolvierte in der abgelaufenen Saison 38 Pflichtspiele (zwölf Tore, sechs Vorlagen) für den FC Bayern, der in Christoph Freund nach Sportbuzzer-Informationen zum 1. September einen neuen Sportdirektor installiert. Diesen kennt Mané noch aus gemeinsamen Zeiten bei RB Salzburg, wo er zwischen 2012 und 2014 unter Vertrag stand.