﻿Zum Jubiläum: 60 Jahre Bundesliga in sechs Zahlen

56 068 Tore sind in die Abschlusstabellen der Fußball-Bundesliga eingegangen. So umständlich muss man es formulieren, denn erzielt wurden ein paar mehr. Weil es aber vorkam, dass der Deutsche Fußball-Bund Ergebnisse annullieren musste, da es beispielsweise beim 5:2-Sieg des FC Bayern München 1995 in Frankfurt einen Wechselfehler gab und daraus ein 2:0 für die Eintracht wurde, wird es kompliziert bei der Berechnung. Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen etwa haben ein Phantomtor in der ewigen Tabelle, weil sie per Gerichtsbeschluss ein Spiel, in dem sie nur einen Treffer erzielt hatten, mit 2:0 gewannen.

Sicherer bestimmen lassen sich die Rekordhalter im Toreschießen. Gerd Müller, der von 1965 bis 1979 für die Bayern spielte und zum „Bomber der Nation“ im DFB-Dress avancierte, erzielte 365 Tore und wurde siebenmal Torschützenkönig. Seine 40 Saisontore von 1971/1972 schienen für die Ewigkeit gemacht, ehe der von 2014 bis 2022 auch für Bayern spielende Robert Lewandowski in der letzten Minute der Saison 2020/2021 die Marke übertraf (41 Treffer). „Ich habe nicht einmal davon zu träumen gewagt, dass man in einer Saison so viele Tore schießen kann“, gab der Pole selbst zu.

Unerreicht blieben die 101 Treffer der Münchner aus der Saison 1971/1972, als zum bisher einzigen Mal eine Mannschaft die 100-Tore-Marke knackte.

Das erste Bundesliga-Tor fiel nach 58 Sekunden

Doch auch andere Vereine halten Torrekorde, wieder fällt dabei der Name Müller: Kölns Dieter Müller schoss im August 1977 mit sechs Treffern gegen Werder Bremen die meisten Tore in einem Spiel. Paderborns Moritz Stoppelkamp hält den Weitschussrekord, seit er am 20. September 2014 aus 82,3 Metern ins leere hannoversche Tor schoss. Das früheste Tor heften sich zwei Spieler ans Revers: Hoffenheims Kevin Volland (2015 gegen Bayern) und Leverkusens Karim Bellarabi (2014 in Dortmund) brauchten nur neun Sekunden nach Anpfiff, übrigens jeweils am ersten Spieltag. Damit waren sie schneller als der erste Torschütze der Bundesliga: Timo Konietzka traf für Dortmund am 24. August 1963 nach 58 Sekunden in Bremen. Nicht nur zu seinem Verdruss gibt es keine Bilder von diesem Moment. Die Fotografen saßen alle hinter dem anderen Tor. Selbst nachdem Konietzka eine Prämie ausgesetzt hatte für das Dokument des Premierentors, meldete sich niemand – lange vor Erfindung der KI kein Wunder.

Der Spätzünder der Bundesliga-Geschichte trug das Trikot von Schalke 04. Marius Bülter verwandelte am 5. Mai 2023 in Mainz nach 101 Minuten und 23 Sekunden einen Elfmeter zum 3:2-Sieg. Das berühmteste Tor in der Nachspielzeit fiel am 19. Mai 2001 in Hamburg, als ein Freistoß von Patrik Andersson durch eine löchrige Abwehrmauer des HSV den Bayern die Meisterschaft rettete, die auf Schalke, beim später zum Meister der Herzen gekürten Revierklub, schon voreilig gefeiert wurde.

5156-mal zeigten die Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, gut 75 Prozent der Schüsse (3870) waren drin. Die ersten Strafstöße sahen die Zuschauenden am 24. August 1963 im Frankfurter Waldstadion, als Schiedsrichter Johannes Malka im Südwestderby zwischen der Eintracht und dem 1. FC Kaiserslautern binnen zwei Minuten für jedes Team einen Elfmeter gab. Kaiserslauterns Jürgen Neumann ging somit als erster Elfmeterschütze in die Annalen ein, er traf ebenso wie anschließend Frankfurts Lothar Schämer.

Diese Namen verblassen vor dem wohl berühmtesten Elfmeterschützen der Ligahistorie. Denn den „Kutzop-Elfmeter“ kennt wohl jeder. Am 22. April 1986 bot sich Werder Bremen im vorletzten Saisonspiel die Chance auf die Meisterschaft, die Nordlichter mussten nur Verfolger Bayern schlagen. Zwei Minuten vor Schluss gab es beim Stand von 0:0 einen Handelfmeter, den der Videoschiedsrichter heute wohl annulliert hätte, denn Bayerns Sören Lerby sprang der Ball ins Gesicht. Doch Werders Elfmeterspezialist Michael Kutzop ließ diese historische Chance aus. Nach verzögertem Anlauf hatte er Keeper Jean-Marie Pfaff schon in die falsche Ecke geschickt, dann aber traf er mit seinem einzigen Fehlschuss in der Bundesliga nur den Außenpfosten. „Das Scheißgeräusch, als der Ball an den Pfosten klatschte, vergesse ich nie“, sagte er noch Jahrzehnte später. Denn vier Tage nach seinem Fehlschuss wurden wieder mal die Bayern Meister.

Olympiastadion Berlin sorgte für Rekord und Tiefpunkt

88 075 Zuschauende kamen am 26. September 1969 zum Spiel Hertha BSC gegen den 1. FC Köln (1:0). Mindestens. Zuschauerzahlen aus den Gründerjahren der Bundesliga sind mit Vorsicht zu genießen, doch von allen offiziell gemeldeten Zahlen ist diese die höchste in 60 Jahren. Vermutlich kamen sogar noch mehr Menschen ins riesige Olympiastadion. Auszug aus einem Pressebericht: „Das Olympiastadion drohte aus den Nähten zu platzen. Weit über das erlaubte Maß war es besetzt, weil Zehntausende ohne Eintrittskarten die Tore gestürmt und die Ordner überrumpelt hatten. Schon der Weg ins Stadion endete im Chaos. Zuschauer, die Angst hatten, zu spät zu kommen, ließen ohne Bedenken ihre Wagen auf den Zufahrtsstraßen stehen.“

Das Olympiastadion sah auch den Tiefpunkt des Interesses: Am 15. Januar 1966 begrüßte der Prügelknabe der Ligahistorie, Tasmania Berlin, gegen Borussia Mönchengladbach 827 Zahlende – die nicht mal Tore sahen. Erst als die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach Ausbruch der Corona-Pandemie Geisterspiele verordnete, fiel diese traurige Marke. Die Pandemiejahre 2020 bis 2022 drückten den ewigen Schnitt für ein Bundesliga-Spiel unter die Marke von 30 000, durch den anhaltenden Boom dürfte diese nach der an diesem Wochenende beginnenden neuen Saison, der 61., wieder überschritten werden. Insgesamt kamen seit 1963 mehr als 535 Millionen Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga.

464 Trainer saßen auf den Bänken – Interimslösungen eingeschlossen. Die meisten Übungsleiter gönnte sich Schalke 04 (52), das auch die meisten entließ oder zum Rücktritt trieb (33). König der Trainer ist das „Kind der Bundesliga“: Otto Rehhagel. 1963 noch selbst am Ball für die Hertha, trat er 2012 im Dienst dieses Klubs als Trainer von der Bühne ab. Dass seine 832 Spiele, die meisten für Werder Bremen (493), überholt werden, dürfte der 85-Jährige kaum mehr erleben. Rehhagel wurde dreimal Meister (1988 und 1993 mit Werder, 1998 mit Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern). Sein ewiger Rivale Udo Lattek fuhr von 1972 bis 1987 acht Titel ein: sechs mit Bayern, zwei mit Borussia Mönchengladbach, und hält damit den Rekord.

Friedhelm Funkel indes stieg siebenmal ab, hält aber auch den Rekord für die meisten Aufstiege (sechs). Bei seinem letzten Engagement 2021 in Köln war er 67 Jahre alt und rückte in die Top Ten der ältesten Trainer vor. Die führt seit 1978 der Bremer Fred Schulz an, der mit 74 Jahren in Wahrheit aber nur ein Strohmann war, der dem eigentlichen Coach Rudi Assauer eines voraushatte – eine Lizenz. Jüngster Trainer der Geschichte ist übrigens nicht Julian Nagelsmann, sondern Saarbrückens Bernd Stöber, der im Oktober 1976 24-jährig aushilfsweise in Köln auf der Bank saß und eine 1:5-Pleite verantwortete.

467-mal trennten sich Vereine und Trainer vorzeitig, davon 421-mal während einer laufenden Saison. Am häufigsten erwischte es Jörg Berger, Gyula Lorant und Felix Magath (je sechsmal). Der erste geschasste Coach überhaupt war Herbert Widmayer, der im November 1963 beim 1. FC Nürnberg entlassen wurde.

2377 Platzverweise wurden verhängt. Bis Januar 1971 geschah das per Handzeichen, dann wurde auch in der Bundesliga das Farbenspiel eingeführt: Gelb für Verwarnung, Rot für „Raus bist du!“. Die erste Rote Karte sah im April 1971 der Frankfurter Friedel Lutz, den ersten Platzverweis gab es im September 1963 – ausgerechnet für den WM-Helden von Bern: Helmut Rahn, damals beim Meidericher SV auf Karriereabschiedstournee.

Fünf Platzverweise in einem einzigen Bundesliga-Spiel

Seit 1991 gibt es zudem Gelb-Rot, was ein Spiel Sperre nach sich zieht. Die Strafe wurde 1050-mal verhängt. Könige der Platzverweise sind der VfB Stuttgart (147) in der Mannschaftswertung sowie Jens Nowotny und Luiz Gustavo (je acht) in der Spielerwertung. Die meisten Platzverweise in einem Spiel gab es im September 1993 bei Dynamo Dresdens Gastspiel in Dortmund, als Schiedsrichter Manfred Schmidt fünf Spieler, darunter Matthias Sammer, vom Platz schicken musste. Schmidt gab später zu: „Die Spieler haben mich nicht mehr ernst genommen.“

647 000 Mark bekam die Bundesliga vom Fernsehen ab der Saison 1965/1966, als der DFB den ersten Vertrag mit ARD und ZDF schloss. Heute gibt es für die Vereine der 1. und 2. Liga 1,1 Milliarden Euro und einen Haufen Sender und Abspielplattformen mehr. Bundesliga und Fernsehen taten sich anfangs schwer, Doppelpass zu spielen. Die „Sportschau“ zeigte erst ab April 1965 am Samstagabend Ausschnitte. Immerhin: 1963/1964 liefen bei ARD und ZDF je zwölf Spiele – aber zeitversetzt und meist nur die zweite Halbzeit. Welches Spiel die Sender auswählten, wurde nicht verraten. Es gab die Angst, die Fans könnten ansonsten nicht mehr ins Stadion gehen. Das erste Livespiel, das bundesweit übertragen wurde, stieg im Dezember 1984 am Gladbacher Bökelberg. Der Klassiker der Siebziger, Borussia gegen die Bayern, war ein Nachholspiel. Rund 500 000 Mark zahlte die ARD. Doch zunächst blieb dies eine Ausnahme. Erst das Aufkommen des Privatfernsehens kurz vor der deutschen Wiedervereinigung änderte die Szenerie, RTL und Sat.1 sicherten sich Bundesliga-Rechte. Der Pay-TV-Sender Premiere debütierte am 2. März 1991 mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Kaiserslautern (4:3).

Seit der Saison 2000/2001 hat der Fan die Auswahl, so er denn Bezahlfernsehen hat. Premiere übertrug damals erstmals jedes Spiel, führte zudem die aus dem Radio bekannte Konferenz im TV ein. Daran hielten auch die Nachfolger des eingestürzten Kirch-Imperiums, Arena (nur 2006/2007) und Sky fest, das sich die Rechte mittlerweile mit DAZN teilen muss. Ein Bundesliga-Spiel, das nicht übertragen wird? Nach sechs Jahrzehnten unvorstellbar.