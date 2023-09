Absage an DFB: Klopp steht als Bundestrainer „nicht zur Verfügung“

"Lassen Option ausdrücklich offen"

DFB-Boss Neuendorf: Bundestrainer aus dem Ausland möglich

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat vor dem Länderspiel am Dienstagabend einen Einblick in die Suche nach dem künftigen Bundestrainer gegeben. Dabei schloss der Verbandsboss nicht aus, dass der Posten erstmals an einen Coach aus dem Ausland gehen könnte.