Emotionaler Abschied von US-Star Rapinoe: „Werde es immer vermissen“

Die wohl bekannteste US-Fußballerin wurde verabschiedet: Megan Rapinoe absolvierte ihr letztes Spiel für die amerikanische Nationalmannschaft. In Chicago erlebte die 38-Jährige einen emotionalen Abend und einen erfolgreichen Abschluss beim 2:0-Sieg gegen Südafrika.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rapinoe wurde unter großem Applaus nach 54 Minuten ausgewechselt. Beim Verlassen des Spielfeldes nach ihrem 203. Länderspiel verbeugte sich die erfolgreiche Offensivspielerin. „Es macht mich wirklich stolz zu wissen, dass wir nicht nur auf dem Spielfeld so erfolgreich waren, sondern auch dazu beigetragen haben, die Welt ein bisschen besser zu machen“, sagte die 38-Jährige im Anschluss an die Partie: „Ich werde es immer vermissen. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Moment erleben werde, in dem es sich perfekt anfühlt, aber das hier ist ziemlich nah dran.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

US-Team und Superstar Morgan würdigen Rapinoe

Die weltweit auch für ihren Einsatz für die LGBTQ+-Gemeinde bekannte Fußballerin wurde 2012 Olympiasiegerin und holte 2015 und 2019 den WM-Titel mit den USA. „Wegbereiter. Ikone. Inspiration“, würdigte das US-Frauenteam ihre langjährige Kapitänin: „Du hast diesen Sport, dieses Land und diese Welt zu einem besseren Ort gemacht. Thank you.“ Superstar Alexis Morgan ergänzte: „Dein Vermächtnis ist so viel größer als das, was du auf dem Feld getan hast.... du hast buchstäblich alles getan.“