AC Mailand macht offenbar Ernst bei Gladbach-Stürmer Thuram

Marcus Thuram wird Borussia Mönchengladbach verlassen - und das sogar ablösefrei. Wohin es den Vize-Weltmeister ziehen wird, scheint nun laut Gazzetta dello Sport konkreter zu werden: Zur AC Mailand. Laut Berichten der italienischen Sportzeitung soll der Franzose bereits mit Trainer Stefano Pioli telefoniert haben.

Pioli würde Thuram gerne an der Seite des portugiesischen Stürmers Leao sehen, schreiben die Italiener. Leao verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag. Neben Milan sollen angeblich aber auch PSG und RB Leipzig interessiert sein.

Bei einem Wechsel nach Italien würde es den für Frankreich spielenden Thuram zurück in sein Geburtsland bringen, Thuram wurde in Parma geboren. In der abgelaufenen Saison erzielte der 25-Jährige 13 Tore und war damit Gladbachs bester Stürmer. Nach der WM in Katar fiel allerdings auch Thuram in ein längeres Leistungsloch und traf in 15 Spielen nur noch dreimal.