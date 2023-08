Achtelfinale fast komplett: So geht es bei der Frauen-WM nach der Gruppenphase weiter

In sieben von acht Gruppen ist die Vorrunde bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland beendet. Damit stehen auch sechs der acht Paarungen für das Achtelfinale fest. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), erklärt, wie es nach der Gruppenphase beim Turnier weitergeht.

Wann geht es nach der Vorrunde weiter?

Nach den abschließenden Gruppenspielen der deutschen Gruppe H, in denen am Donnerstag (jeweils 12 Uhr) Südkorea auf Deutschland und Marokko auf Kolumbien trifft, gibt es am Freitag den ersten spielfreien Tag im laufenden Turnier. Bereits am Samstag werden aber die ersten beiden Partien des Achtelfinals ausgetragen.

WM-Spielplan: Wer trifft im Achtelfinale auf wen?

Nach dem Abschluss der Gruppen A bis G ergeben sich folgende Partien:

Samstag, 5. August, 7 Uhr: Schweiz - Spanien (in Auckland/Neuseeland)

Samstag, 5. August, 10 Uhr: Japan - Norwegen (in Wellington/Neuseeland)

Sonntag, 6. August, 4 Uhr: Niederlande - Südafrika (in Sydney/Australien)

Sonntag, 6. August, 11 Uhr: Schweden - USA (in Melbourne/Australien)

Montag, 7. August, 9.30 Uhr: England - Nigeria (in Brisbane/Australien)

Montag, 7. August, 12.30 Uhr: Australien - Dänemark (in Sydney/Australien)

Dienstag, 8. August, 10 Uhr: 1. Gruppe H - Jamaika (in Melbourne/Australien)

Dienstag, 8. August, 13 Uhr: Frankreich - 2. Gruppe H (in Adelaide/Australien)

Wie geht es danach weiter?

Die Viertelfinalspiele sind für Freitag (11. August, 3 Uhr und 9.30 Uhr) sowie Samstag (12. August, 9 Uhr und 12.30 Uhr) angesetzt. Das Halbfinale folgt in der Woche darauf am Dienstag, 15. August (10 Uhr) und am Mittwoch, 16. August (12 Uhr). Das Spiel um Platz 3 werden die beiden Verlierer der Halbfinals am Samstag, 19. August (10 Uhr) bestreiten. Einen Tag später, am Sonntag, 20. August (12 Uhr), steht das Endspiel auf dem Programm.

Wo sehe ich das Achtelfinale im TV?

Wie ARD und ZDF als Inhaber der Live-TV-Rechte die Partien unter sich aufteilen, war bis zum frühen Mittwochnachmittag noch weitgehend unklar. Aus den Angaben auf der WM-Homepage der FIFA war jedoch ersichtlich, dass die ARD-„Sportschau“ offenbar das Spiel Niederlande gegen Südafrika am frühen Sonntagmorgen im Livestream anbietet und wenige Stunden später das Duell Schweden gegen die USA im linearen TV-Programm ausstrahlt. Grundsätzlich hat die ARD das Vorwahlrecht für vier von acht Spielen in der Runde der letzten 16 und die bevorzugte Partie in der Vorschlussrunde, das ZDF darf zwei der Viertelfinalspiele zuerst wählen.

Was ist mit der deutschen Mannschaft?

Die DFB-Frauen haben am Donnerstag (12 Uhr, ZDF) in ihrem abschließenden Gruppenspiel gegen Südkorea die Möglichkeit, mit einem Sieg aus eigener Kraft ins Achtelfinale einzuziehen. Gewinnt die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen die Asiatinnen nicht, ist fürs Weiterkommen Schützenhilfe im Parallelspiel Marokko gegen Kolumbien nötig. Die genauen Szenarien für einen deutschen Achtelfinal-Einzug hat der Sportbuzzer hier erklärt. Klar ist: Durch die 1:2-Niederlage gegen Kolumbien im zweiten Gruppenspiel hat das DFB-Team den vorzeitigen Einzug in die nächste Runde verpasst und ist nun unter Zugzwang.