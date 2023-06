Ex-Bundesliga-Stürmer Adam Szalai beendet seine Karriere - und nennt Zukunftspläne

Mit 35 Jahren ist Schluss: Der frühere Bundesliga-Stürmer Adam Szalai hat das Ende seiner aktiven Laufbahn verkündet. „Ursprünglich hatte ich diesen Schritt schon im letzten Sommer geplant, aber nun wurde es dieser Sommer“, sagte er am Montag auf einer Pressekonferenz im Trainingslager der ungarischen Nationalelf in Telki bei Budapest. Er sei stolz auf seine Karriere. „Ich habe sie in der Bundesliga begonnen und wollte sie auch dort als Profi beenden“, führte er weiter aus.

Wie Szalai weiter sagte, wolle er dem Fußball weiter verbunden bleiben und künftig als Trainer arbeiten. Er verfüge bereits über die entsprechende Ausbildung mit A-Lizenz. „Das Wissen, das ich mir angeeignet habe, möchte ich gerne in der Heimat nutzbar machen.“

Szalai kommt in 86 Länderspielen auf 26 Tore. In Deutschland spielte der Stürmer für den FSV Mainz 05, den FC Schalke 04, die TSG 1899 Hoffenheim und Hannover 96. Insgesamt spielte Szalai 276-Mal in der Bundesliga, wobei ihm 54 Tore gelangen.

Seine erfolgreichsten Zeiten hatte er in Mainz, wo er zunächst an der Seite von André Schürrle und Lewis Holtby in der Saison 2010/11 zu den bekannten „Bruchweg Boys“ zählte und gegen Ende seiner Karriere ein zweites Mal aktiv war (2019 bis 2022), sowie bei Hoffenheim. Zuletzt war Szalai beim FC Basel in der Schweiz aktiv, nachdem es in Mainz zu einem Zerwürfnis mit dem damaligen Trainer Achim Beierlorzer gekommen war.