Der Neue kommt aus Spanien: Premier-League-Klub Bournemouth tauscht überraschend Trainer

Der AFC Bournemouth trennt sich nach nicht einmal einem Jahr von Trainer Gary O‘Neil. Das gab der Klub am Montag bekannt. O‘Neil hatte den Job erst im August 2022 als Nachfolger von Scott Parker übernommen. Ursprünglich hatte der 40-Jährige das Traineramt nur interimsweise übernommen, wurde dann aber im November zum Cheftrainer befördert. Nachfolger wird Andoni Iraola, der bisher den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano betreute.

Angesichts der Trennung von O‘Neil sprach Klubboss Bill Foley in der Mitteilung von einer „schweren Entscheidung“. O‘Neil hatte Bournemouth, das vor der Saison als Abstiegskandidat gesehen wurde, zwar vorzeitig zum Klassenerhalt geführt, aber: „Wir haben auch eine Reihe von wichtigen Zielen auf dem Transfermarkt identifiziert und glauben, dass dieser Richtungswechsel uns die die beste Plattform für den weiteren Ausbau geben wird“, so Foley weiter.

Zehn Siege in 34 Premier-League-Spielen und Platz 15 am Saisonende waren der Vereinsführung offenbar zu wenig. Nachfolger von O‘Neil, der als einer der Kandidaten für den Premier-League-Trainer der Saison gehandelt wurde, wird Iraola, der mit Rayo Vallecano in der zurückliegenden La-Liga-Saison Zwölfter wurde. Der Vertrag des 40-Jährigen bei den Spaniern war zum Saisonende ausgelaufen. In Bournemouth unterschreibt er bis Juni 2025.