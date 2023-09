Termin fix: Klassiker zwischen Ajax und Feyenoord wird nach Abbruch fortgesetzt

Der niederländische Profifußball-Wettbewerbsausschuss hat sich entschieden, die am Sonntagnachmittag abgebrochene Erstliga-Partie zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam fortzusetzen. An diesem Mittwoch um 14 Uhr wird der Klassiker in Amsterdam wieder angepfiffen – allerdings ohne Zuschauer und beim Stand von 0:3 aus Sicht der Gastgeber in der 55. Spielminute. Das ursprünglich für Mittwoch angesetzte Ajax-Duell gegen den FC Volendam wird deshalb auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verschoben.

Das Eredivisie-Topspiel zwischen den beiden Rivalen Ajax und Feyenoord war am Sonntag gemäß den Regeln der Liga von Schiedsrichter Serdar Gözübüyük in der 55. Minute wegen Fankrawallen abgebrochen worden. Von den Rängen wurde wiederholt brennende Pyrotechnik auf das Feld geworfen. In der 44. Minute gab es die erste pyrobedingte Unterbrechung, nachdem im Strafraum des deutschen Feyenoord-Torwarts Timon Wellenreuther zwei Leuchtkörper gelandet waren. Nach der Fortsetzung des Spiels landeten in der 55. Minute drei Pyroraketen im selben Strafraum, in dem diesmal Ajax-Keeper Jay Gorter stand. Damit war das Spiel automatisch beendet.

Feyenoord führt im Klassiker souverän

Zuvor hatten Santiago Gimenez (9./18. Minute) und Igor Paixao (37.) Feyenoord im „De Klassieker“ souverän in Führung gebracht und die sportliche Krise vom schwach in die Saison gestarteten Ajax verschärft.

Nach dem Abbruch der Partie setzten sich die Unruhen außerhalb des Stadions fort. Einige der aufgrund der Ajax-Krise aufgebrachten Fans suchten die Auseinandersetzung mit der Polizei. Die Spieler und Trainer beider Klubs konnten die Kabinen aus Sicherheitsgründen vorerst nicht verlassen. Amsterdams Trainer Maurice Steijn ist bei den Anhängern massiv umstritten. Sportdirektor Sven Mislintat wurde wegen der sportlichen Krise noch am selben Abend von seinen Aufgaben entbunden.