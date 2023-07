Ronaldo-Klub holt Kroatien-Star von Inter Mailand

Der nächste Top-Profi wechselt nach Saudi-Arabien. Marcelo Brozovic von Inter Mailand spielt künftig an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo, wie der saudische Klub Al-Nassr am Montag bestätigte. Der Kroate hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Berichten zufolge soll der 30-Jährige knapp 27 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Brozovic folgt Koulibaly, Mendy und Co.

Brozovic reiht sich damit in eine prominente Liste an Spielern ein, die es in die Wüste verschlagen hat. So zum Beispiel die Chelsea-Profis N‘Golo Kanté (Al-Ittihad), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) und Edouard Mendy (Al-Ahli). Auch Liverpool-Legende Steven Gerrard wurde am Montag offiziell als Trainer von Ettifaq FC vorgestellt.

Brozovic kam 2016 für fünf Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu den Nerazzurri. Seitdem bestritt der zentrale Mittelfeldspieler 330 Pflichtspiele und steuerte 31 Treffer sowie 43 Vorlagen bei. In seinen sieben Jahren im Klub holte der 87-malige kroatische Nationalspieler die italienische Meisterschaft und je zwei Mal den Pokal und Superpokal. Kürzlich scheiterte er im Champions-League-Finale knapp an Manchester City (0:1).