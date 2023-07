Stuttgart vermeldet Verpflichtung von Bayern-Torwart Nübel

Die Stippvisite von Alexander Nübel beim FC Bayern ist wieder beendet. Nachdem der Torhüter im Anschluss an seine zweijährige Leihe bei der AS Monaco zu Beginn der Saison-Vorbereitung zu den Münchnern zurückgekehrt war, zieht er nun zum VfB Stuttgart weiter. Wie beide Klubs am Dienstag mitteilten, kommt der 26-Jährige für die kommende Spielzeit auf Leihbasis zum VfB. Medienberichten zufolge wurde der Transfer erst möglich, nachdem sich Nübel zum Verzicht auf einen Teil seines Gehaltes bereiterklärt hatte. Sein Vertrag beim FCB ist noch bis zum Sommer 2025 datiert. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht vereinbart worden. Die Leihgebühr soll sich auf rund eine Million Euro belaufen.

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklärte: „Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt. Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen. Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln.“

„Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet“, kommentierte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth den Transfer: „Alex ist ein hervorragender Torhüter, der sowohl in der Bundesliga als auch in den vergangenen Jahren in Monaco seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, dass sich Alex für den VfB entschieden hat und dass die Verhandlungen mit dem FC Bayern letztlich ein erfolgreiches Ende gefunden haben.“

Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei von Schalke 04 nach München gekommen und sollte bei den Bayern perspektivisch zum Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden. Da der heute 37 Jahre alte Stammkeeper jedoch weder eine sinkende Formkurve noch die Bereitschaft, seinen Platz zwischen den Posten zu räumen, erkennen ließ, erlebte Nübel einen freudlosen Start beim deutschen Rekordmeister und zog schließlich nach nur einem Jahr nach Monaco weiter. Nach seiner Rückkehr zu den Bayern kam für den Schlussmann auch die Rolle als Lückenfüller für den noch immer an den Folgen eines Unterschenkelbruchs leidenden Neuer nicht in Frage. Nübel drängte auf einen Wechsel und ist nun beim VfB zu Hause.

Alexander Nübel beim VfB Stuttgart als Nummer eins eingeplant

Bei den Schwaben dürfte er nach dem Abgang von Florian Müller zum SC Freiburg als Nummer eins vor Fabian Bredlow eingeplant sein. In der Bundesliga bestritt Nübel bislang insgesamt 47 Spiele für Schalke und Bayern. 76-mal stand er in der Ligue 1 für Monaco zwischen den Pfosten.

Nübel erklärte, dass die Gespräche mit Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß „der ausschlaggebende Punkt“ für seine Entscheidung waren. „Sie haben mir den Klub, die Stadt und die tolle Stimmung im Stadion mit der großen Unterstützung durch die Fans nähergebracht. Ich freue mich sehr, jetzt beim VfB und zurück in der Bundesliga zu sein. Mit Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt habe ich bereits beim DFB zusammengespielt, gemeinsam mit ihnen und den anderen Spielern werde ich mich ab sofort bestmöglich auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison vorbereiten.“