Bericht: Nübel-Leihe zum VfB Stuttgart fix

Am Sonntagnachmittag präsentierte sich Alexander Nübel noch während der offiziellen Teamvorstellung in der Allianz Arena den Bayern-Fans. Doch nach seiner zweijährigen Leihe zur AS Monaco zieht es den Ersatzkeeper des FC Bayern München auch in dieser Saison von dannen. Nach Informationen von Sky hat sich der VfB Stuttgart die Dienste des 26-Jährigen gesichert. Die Schwaben seien sich über eine einjährige Leihe mit dem FCB einig, heißt es.

Nach der Saison muss Nübel aber wohl wie in diesem Jahr erneut in die Saisonvorbereitung der Münchner einsteigen. Die Leihe, die dem VfB eine Million Euro wert sein soll, beinhaltet dem Bericht zufolge keine Kaufoption. Nach dem Medizincheck soll der Wechsel verkündet werden. Das berichtete am Sonntagabend auch die Bild, laut der Nübel für den Transfer sogar auf Teile seines Gehalts verzichtet.

Verlieht der FC Bayern einen weiteren Torwart?

Nübel steht seit 2020 unter Bayern-Vertrag, absolvierte allerdings nur eine volle Saison beim FCB als Ersatzmann von Manuel Neuer (vier Pflichtspieleinsätze). In Monaco (97 Einsätze) machte der einstige U21-Nationalkeeper seinen nächsten Karriereschritt. Nun will sich der einstige Schalker in der Bundesliga in Szene setzen.

Nach Informationen der Bild steht bei den Bayern neben Nübel ein weiterer Torwart-Abgang kurz bevor. So soll Youngster Johannes Schenk (20), der in der vergangenen Saison die Nummer drei des FCB war, an Drittligist Preußen Münster ausgeliehen werden.