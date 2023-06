Nübel „auf Vereinssuche“: Berater bekräftigt Wechselwunsch

Nach jetzigem Stand hat der FC Bayern in der kommenden Saison ein Überangebot an Torhütern. Manuel Neuer wird nach überstandenem Beinbruch zurückkehren und Ansprüche auf den Platz erheben, den Yann Sommer in der Rückrunde innehatte. Sven Ulreich wird weiterhin genügsam seine Backup-Rolle ausfüllen und auch Alexander Nübel gehört dann offiziell wieder zu Kader des Rekordmeisters. Allerdings scheint bei Letzterem nur die Frage, wie lange noch.

Wie sein Berater Stefan Backs gegenüber der Sport Bild betonte, strebt der 26-Jährige nach seiner zweijährigen Leihe zur AS Monaco einen Transfer an: „Ich bin mit dem FC Bayern im Austausch und auf Vereinssuche“, so Backs, für den klar ist: „Der Wechsel muss passen und für Alex den nächsten Schritt bedeuten. Wir versuchen, eine Lösung zu finden.“

Diese soll dem Bericht zufolge so aussehen, dass der FC Bayern Nübel verkauft, sich jedoch eine Rückkaufoption zusichern lassen will. Der frühere Stammtorwart des FC Schalke suche nach einem Klub, mit dem er in der kommenden Spielzeit international spielen würde. Mit Monaco trat er zwei Jahre in Folge in der Europa League an. Für Bayern und Schalke bestritt er je zwei Partien in der Champions League.