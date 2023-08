Wie Zverev vor seinem Start bei den US Open neue Impulse setzt

Alexander Zverev hat vor den US Open auf eigenen Wunsch sein Betreuerteam auf zwei zentralen Positionen umgebaut. Statt des früheren deutschen Tennisprofis Tobias Kamke ist der Russe Michail Ledowskich nach überstandenen Visumproblemen wieder als Trainingspartner dabei. Zudem übernimmt Christoph Seiler die Aufgaben des langjährigen Physiotherapeuten Hugo Gravil.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kamke nicht mehr Einschlagpartner von Zverev

„Ich brauchte einfach was anderes nach sieben Jahren“, begründete Zverev diesen Schritt vor seinem Auftaktmatch beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Dienstag (17 Uhr, Sportdeutschland TV) gegen den Australier Aleksandar Vukic. „Die Physioarbeit ist die persönlichste Arbeit. Jemand ist stundenlang bei dir, berührt deinen Körper, er ist dir so nah wie kein anderer. Nach sieben Jahren brauchte ich einen Wechsel und er vielleicht auch.“ Der Franzose Gravil betreut bei den US Open bereits Félix Auger-Aliassime aus Kanada. Seiler stammt aus dem Rehazentrum, wo Zverev seine Reha nach der schweren Sprunggelenksverletzung bei den French Open 2022 absolviert hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kamke war dieses Frühjahr als Einschlagpartner eingesprungen, nachdem der Ex-Profi Ledowskich zeitweise nicht mehr in die USA und den Schengen-Raum reisen durfte. Dies ist nun geklärt. „Wir sind Tobi alle unfassbar dankbar“, sagte Zverev über seinen Hamburger Kumpel Kamke. „Er hat Ende letzten Jahres seine Karriere beendet, da hat man keinen Bock mehr, wieder 40 Wochen im Jahr zu reisen. Es war so besprochen, dass er aushilft, solange Mischa nicht reisen kann.“ Über die Wechsel zur Hartplatzsaison in Nordamerika hatte zuerst Sky berichtet.

Zverev geht voller Zuversicht in US Open

In New York nimmt der Hamburger den nächsten Anlauf für den ersehnten ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier. Er sei in „super Stimmung“ und fühle sich „generell gut“, schwärmte Zverev am Wochenende. Dank der vielversprechenden Generalprobe in Cincinnati mit einem Sieg über den Ex-US-Open-Champion Daniil Medwedew aus Russland und einer starken Leistung beim Halbfinalaus gegen den Serben Novak Djokovic geht der 26-Jährige voller Zuversicht in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. „Um solche großen Turniere zu gewinnen, brauchst du einfach die guten Matches gegen solche Spieler“, sagte Zverev, der mit Djokovic in New York auch eine Trainingseinheit bestritt. „Hoffentlich kann ich hier noch ein paar Schritte weitergehen.“

Vor drei Jahren stand Zverev schon kurz vor seinem ersten Major-Triumph, musste sich nach 2:0-Satzführung im Endspiel jedoch dem Österreicher Dominic Thiem geschlagen geben. Nach der schweren Knöchelverletzung bei den French Open im Sommer 2022 befindet sich der Weltranglistenzwölfte nun wieder auf dem Weg zur alten Topform. „Er hat das Talent und die Klasse, und grundsätzlich traue ich ihm einen Grand-Slam-Sieg bei den US Open zu“, analysierte die Tennislegende Boris Becker zuletzt. „Zverev spielt momentan das beste Tennis seit seinem Comeback nach der langen Verletzungspause.“

Noch ist Zverevs Zeit aus Sicht von Becker „nicht rum“, auch wenn der sechs Jahre jüngere Carlos Alcaraz in Wimbledon zuletzt bereits seinen zweiten Grand-Slam-Titel feierte. Im Viertelfinale könnte Zverev auf den Jungstar aus Spanien treffen. Was ihn derzeit von Alcaraz und Djokovic, die sich vor knapp zwei Wochen ein episches Finale in Cincinnati geliefert hatten, unterscheidet? „Die spielen ohne Verletzungen die ganze Zeit durch. Tennis ist eine Sportart, wo du Selbstbewusstsein brauchst“, sagte Zverev. „Das haben sie – und ich bin immer noch im Aufbau.“