﻿Alexander Zverev und sein schwieriges Comeback

Es waren harte Worte, die Alexander, genannt Sascha, Zverev über sich selbst verlor. Gerade hatte der Hamburger mal wieder ein Match gegen seinen Angstgegner Daniil Medwedew verloren. In Rom bei der Generalprobe für die an diesem Sonntag beginnenden French Open unterlag er dem Russen im Achtelfinale mit 2:6 und 6:7. Jetzt stand er in der Interviewzone – und war einfach nur noch ratlos.

„Ich bin immer noch 1000 Kilometer weit entfernt“, sagte er zu seinem derzeitigen Leistungsniveau. „Um zu sagen, man ist wieder dabei, muss man wenigstens einmal gewinnen, und das tue ich ja nicht. Ich bin wieder früher raus, als ich es mir wünsche. Ich kriege es irgendwie jetzt momentan nicht hin, weiter im Turnier zu kommen.“ Er wirkte verzweifelt, niedergeschlagen. Kurz machte es den Eindruck, als würde er sogar Tränen unterdrücken. Tränen der Hilflosigkeit. Aber schnell fing sich der 26-Jährige wieder.

Schmerzhafter Moment: Im vergangenen Jahr verletzte sich Alexander Zverev bei den French Open schwer. © Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Zverev ist ja in der Analyse immer gut – egal, ob er gewinnt oder verliert. „Ich muss mal gewinnen, und dann löst sich das. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Momentan spiele ich jedenfalls das schlechteste Tennis wahrscheinlich seit 2015, 2016″, sagte er und verließ die Anlage in Rom. Einfach mal wieder gewinnen, in einem Turnier weit kommen, vielleicht bis ins Halbfinale: Das wäre es für Zverev. Er braucht ja wie kein Zweiter auf der Tour Matchpraxis. Weil er so lange verletzt war.

So nah dran – und plötzlich nur noch Frust und Leere

Rückblick: Am 3. Juni 2022 trifft Zverev im Halbfinale der French Open auf Rafael Nadal. Die beiden liefern sich über zwei Sätze ein hochklassiges Match mit unzähligen Wendungen und fantastischen Ballwechseln. Sandplatzkönig Nadal gewinnt den ersten Satz im Tiebreak. Nach mehr als drei Stunden Spielzeit knickt Zverev beim Stand von 6:6 im zweiten Satz extrem schmerzhaft um, schreit auf und bricht auf dem Platz zusammen. Es ist ein Drama, das sich auf dem riesigen Court Philippe Chatrier auf der Anlage im Stade de Roland Garros abspielt. Zverev wird im Rollstuhl vom Platz gefahren. Minuten später kommt er auf Krücken zurück, umarmt Nadal und gibt auf.

Es sind die bittersten Momente seiner bisherigen Karriere. Auch deshalb, weil der Deutsche so dicht dran war. Einerseits, um den besten Sandplatzspieler aller Zeiten in dessen eigenem Wohnzimmer zu schlagen, andererseits um seinem Traum vom ersten Grand-Slam-Titel näher zu kommen. Ein Erfolg in Paris wäre für Zverev zudem gleichbedeutend mit dem Erklimmen des Ranglistenthrones gewesen. Die Nummer eins im Männerranking, sie war zum Greifen nah. Aber jetzt gab es plötzlich nur noch Frust und Leere.

Schwieriger Heilungsprozess, immer wieder Rückschläge

Sieben Bänder im rechten Fuß riss sich Zverev damals. Er wurde operiert. Aber der Heilungsprozess verlief nicht optimal. Sogenannte Knochenödeme bildeten sich im Aufbautraining und warfen den 26-Jährigen immer wieder zurück. Bei einem Showturnier in Saudi-Arabien Mitte Dezember kehrte er schließlich auf den Platz zurück. Doch bis heute stimmen die Ergebnisse einfach nicht.

Und natürlich hat das mit den Nachwirkungen der langen Pause zu tun. Andererseits ist er jetzt auch schon wieder lange dabei. Sein Ziel war immer, zum Start der Sandplatzsaison in Europa Anfang April wieder voll angreifen zu können. An diesem Sonntag beginnt das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Turnier im Stade de Roland Garros ist der Höhepunkt der Saison auf Sandplatz. Und Zverev ist in etwa so weit vom Titelgewinn entfernt wie der FC Bayern München vom Cham­pions-League-Triumph.

Schon der Auftakt in die neue Saison Anfang des Jahres bei den Australian Open in Melbourne endete mit einer Enttäuschung. In Runde zwei war gegen Außenseiter Michael Mmoh aus den USA Schluss. Das war noch halbwegs nachvollziehbar. Die großen Major-Turniere, die im Modus „Best of Five“ gespielt werden, sind körperlich eine völlig andere Hausnummer, als wenn es – wie bei allen anderen Turnieren – nur über zwei Gewinnsätze geht.

Zverev musste nach der langen Pause erst wieder das Antizipieren lernen und auch das Über-das-Netz-Schauen. Voraussetzung dafür ist aber ein guter Fitnesszustand. Wenn du schnell und körperlich in einer guten Verfassung bist, bist du auch im Kopf stabil und nur schwer zu schlagen. Aber soweit konnte der Deutsche noch gar nicht sein.

Es ging nach Melbourne kurz aufwärts. In Dubai bei einem kleineren Turnier im März drang Zverev bis ins Halbfinale vor, scheiterte dort erst nach großem Kampf gegen seinen Kumpel Andrey Rublev. Danach folgten Rückschläge über Rückschläge.

Achtelfinal-Aus bei mehreren Masters-1000er-Turnieren

Bei den Masters-1000er-Turnieren in Indian Wells, Monte Carlo, Madrid und zuletzt eben in Rom war für Zverev jeweils im Achtelfinale Schluss. Drei Mal verlor er gegen Medwedew, in Madrid unterlag er Carlos Alcaraz aus Spanien. Mitte April bei den BMW Open München, einem seiner Lieblingsturniere, war sogar schon nach dem ersten Match alles vorbei. Das Fatale an der aktuellen Niederlagenserie: Zverev hat jetzt Woche für Woche haufenweise wichtige Punkte verloren und ist deshalb im Ranking abgestürzt. Derzeit liegt er in der Weltrangliste nur noch auf Platz 27. In der Konsequenz heißt das auch, dass Zverev in den Setzlisten der kommenden Turniere nach hinten fallen wird und deshalb schon relativ früh auf Topspieler treffen könnte.

Der Hamburger ist übrigens auch nicht mehr der beste Deutsche auf der ATP-Tour. Das ist jetzt Jan-Lennard Struff auf Position 26. Struff ist sieben Jahre älter als Zverev. Und er erlebt gerade seinen siebten Frühling. Er war ja selber lange weg vom Fenster nach einer Verletzung. Aber Struff hat einen unglaublichen Willen. In Monte Carlo schaffte er es bis ins Viertelfinale. In Madrid stand er sensationell im Finale, unterlag dort aber Alcaraz. Struff könnte eine Art Vorbild für Zverev sein; dass es eben doch irgendwann wieder geht. Aber klar ist auch: Der Olympiasieger von Tokio muss selbst wieder in die Spur finden – und dann auch durch die Türen gehen.

Zverev wäre nicht Zverev, wenn er nicht an sich glauben würde

In Paris spielt Zverev jetzt nicht nur gegen seine Gegner und ein bisschen auch gegen sich selbst, sondern auch gegen die Erinnerung. Immer noch schwirrt das Match gegen Nadal vom vergangenen Jahr mit dem dramatischen Verletzungsende in seinem Kopf herum. „Der Moment, als es passiert ist, hat die Sache so schwierig gemacht. Auch im Nachhinein. Ich war die Nummer zwei der Welt. Ich hätte vielleicht mein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen können. Dann wäre ich die Nummer eins geworden. Das hängt schon nach“, sagte er noch vor ein paar Wochen.

Aber Zverev wäre eben auch nicht Zverev, wenn er nicht an sich glauben würde. „Der Traum vom Grand-Slam-Gewinn lebt weiter. Er ist also aktuell. Ich tue alles dafür, das zu schaffen.“ In Sachen Trainingsfleiß kann er sich nichts vorwerfen. Aufschlag, Rückhand, Beweglichkeit, Physis: Der 26-Jährige hat gerade in den vergangenen Wochen in vielen Schlüsselbereichen seiner Sportart hart an sich gearbeitet, sich weiter verbessert. Was vor allem fehlt, ist der Flow. Dieses so wichtige Spielgefühl, nach dem alle Tennisprofis so sehr dürsten.

Sein größter Moment: Alexander Zverev gewann Gold bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. © Quelle: dpa

„Tennis never sleeps“, heißt es gerne in der Bubble dieses Sports. Im Tennis geht es immer weiter. Es ist ein gnadenloser Wettbewerb, der Woche für Woche irgendwo anders ausgetragen wird. Kontinuität ist ein Schlüssel für den Erfolg.

Für Zverev kommt gerade erschwerend hinzu, dass andere Spieler jene Beständigkeit schon seit Monaten vorweisen können und links und rechts an ihm vorbeigezogen sind. Damit ist gar nicht mal nur Novak Djokovic – in Abwesenheit des dauerverletzten Rafael Nadal – der letzte Verbliebene aus der Ära der „Big Three“ gemeint. Der ist ja schon lange vorne. Der Serbe konnte zwar die Australien Open gewinnen, war aber auch angeschlagen und lieferte zuletzt nur mittelmäßige Ergebnisse ab.

Favoriten sind jetzt die jungen Überflieger Alcaraz und Rune

Djokovic geht, und das sagt vieles aus, nicht als haushoher Favorit in diese French Open. Der Kreis der Titelanwärter ist größer. Hierzu gehören außer dem formstarken Medwedew vor allem auch die beiden jungen Überflieger Alcaraz (die aktuelle Nummer eins der Welt) und der hoch talentierte Däne Holger Rune. Die beiden 20-Jährigen spielen modernes und extrem variantenreiches Tennis. Ihre Matches sind fast immer spektakulär, das Tempo ihrer Ballwechsel ist atemberaubend. Jannik Sinner ist noch so einer aus diesem Regal. Der Italiener, auch erst 21, spielt etwas ruhiger als Alcaraz und Rune. Aber Sinner hat eine für sein junges Alter enorme mentale Stärke. Wenn man über den Sieg in Paris spricht, dann fallen automatisch diese Namen. Über Zverev spricht gerade kein Mensch.

Was aber nicht heißen soll, dass der Deutsche automatisch das ewige Talent bleiben muss. Dafür geht es zu schnell im Tennis. „Das spannende bei meiner Generation ist, dass wir immer noch besser werden. Wir sind noch nicht am Limit angekommen. Das macht Hoffnung. Auch auf große Titel.“ So sagte es Zverev in einem Interview mit der „SportsIllustrated“ vor ein paar Wochen. Seine Generation, das sind die Medwedews, Tsitsipas‘ und Rublevs. Bisher schreibt aus dieser Gruppe vor allem Medwedew richtig dicke Schlagzeilen. Die Uhr läuft derweil runter für Zverev. Aber es ist noch nicht zu spät. In Paris kann er ohne Druck spielen. Die Erwartungen gehen gegen Null. Das ist neu für Zverev. Vielleicht hilft es ja.