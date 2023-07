Warum Popp nach Toren „nach Hause telefonieren“ will

Wenn es im Tor des Gegners klingelt, geht Alexandra Popp ans Telefon. So zeigte die Mittelstürmerin auch beim 6:0 (2:0)-Sieg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zum WM-Auftakt gegen Marokko ihren bereits bekannten Jubel. Mit dem Daumen und dem kleinen Finger der linken Hand formte sie einen Telefonhörer, den sie sich ans Ohr hielt. Den Zeigefinger der rechten Hand streckte sie in Richtung Himmel. Im Anschluss an den Erfolg, zu dem die 32-Jährige die ersten beiden Treffer beisteuerte, erklärte sie noch einmal den Hintergrund dieser Geste, die an einen Hollywood-Klassiker angelehnt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Torjubel ist aus E.T. abgeleitet. Ich telefoniere damit auch nach Hause. Damit möchte ich nicht nur die Menschen an den Bildschirmen erreichen. Sondern vor allem die Menschen, die nicht mehr unter uns sein können und die mir sehr wichtig sind oder waren. Ich möchte einfach zeigen, dass ich an sie denke“, sagte die Angreiferin vom VfL Wolfsburg.

Der Kinostreifen E.T. von Regisseur Steven Spielberg aus dem Jahr 1982 sorgte für eines der bis heute vielleicht bekanntesten Film-Zitate. Die außerirdische Hauptfigur drückt ihr Heimweh durch den Ausspruch „nach Hause telefonieren“ aus.