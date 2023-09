﻿Alexandra Popp: „Dass das bei der WM ein Scheißabgang war, ist uns allen bewusst“

Für Alexandra Popp und ihren VfL Wolfsburg steht der Bundesligaauftakt nach der verpatzten Weltmeisterschaft bevor. Vor ersten Pflichtspiel der Saison spricht die DFB-Kapitänin über die WM-Enttäuschung, die Rolle als Aushängeschild des Frauenfußballs und über ihre Zukunft im DFB-Team.

Harsewinkel. Alexandra Popp hat gute Laune, als sie im Schatten der großen Bäume auf dem Gelände des ehemaligen Zisterzienserklosters Platz nimmt. Der Spaß am Fußball ist der Nationalspielerin des VfL Wolfsburg in den Tagen vorm Pflichtspielstart deutlich anzumerken, der WM-Frust ist bei ihr spürbar der Lust auf die neue Saison gewichen, die für ihr Team am Sonntag (14 Uhr) mit der DFB-Pokal-Partie bei Turbine Potsdam beginnt. Im Interview spricht die 32-Jährige zum Ende des Trainingslagers in Harsewinkel über die Enttäuschung in Australien, die Rolle als Aushängeschild ihres Sports und über ihre Zukunft im DFB-Team.