Rückkehr perfekt: Alexis Sanchez unterschreibt in Italien

Die Rückkehr von Alexis Sanchez zum italienischen Spitzenklub Inter Mailand ist perfekt. Wie die „Nerazzurri“ am Samstagmittag mitteilten, kommt der 34 Jahre alte Offensivspieler nach seinem Vertragsende beim französischen Erstligisten Olympique Marseille ablösefrei nach Mailand. Dort erhält er einen Vertrag bis 2024.

Für den 153-maligen chilenischen Nationalspieler ist der Wechsel gleichbedeutend mit der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Zwischen 2019 und 2022 war er insgesamt 109-mal für Inter aufgelaufen, hatte in dieser Zeit 20 Tore erzielt und 23 weitere Treffer vorbereitet. Zudem gewann er mit den Mailändern den italienischen Pokal, den nationalen Supercup sowie die Meisterschaft.

In Marseille spielte Sanchez, der im Verlauf seiner Karriere auch bei prominenten Klubs wie dem FC Barcelona, dem FC Arsenal und Manchester United Station gemacht hatte, in der vergangenen Saison noch eine große Rolle. Insgesamt kam er in der Spielzeit auf 44 Partien, 18 Tore sowie drei Vorlagen und hatte damit großen Anteil am Erreichen des dritten Platzes in der Liga.

