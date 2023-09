Flick-Ausraster und Füllkrug-Schock: Das steckt in Folge vier der DFB-Doku

In der abschließenden Folge der Katar-Doku über die deutsche Nationalmannschaft von Amazon Prime Video eröffnet sich ein Blick hinter der Kulissen rund um das WM-Gruppenfinale gegen Costa Rica (4:2).

Es gibt spannende Einblicke in die Chronologie des Scheiterns. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), hat die vierte Folge bei einer Veranstaltung von Prime Video in München vorab gesehen.

Füllkrug verletzt sich an der Nase

Die Vorbereitung der Partie gegen Costa Rica wird vor allem von Rechenspielen begleitet. „Wenn wir 34:0 gewinnen, sind wir weiter“, scherzte Thomas Müller in einer Szene im Bus. Um dann zu merken, dass es doch komplizierter ist. Alle gingen von einem Sieg Spaniens gegen Japan im Parallelspiel aus. Falls Japan gewinnt, „dann reicht uns ein 8:0″, stellte Müller richtigerweise fest.

Danach offenbart sich, dass die Planungen von Bundestrainer Hansi Flick erschwert wurden. Debütant Niclas Füllkrug sollte starten, verletzte sich aber im Abschlusstraining an der Nase. „Es war ein Zweikampf mit Schlotti (Nico Schlotterbeck, d. Red.), sofort lief Blut raus“, so der jetzige BVB-Profi. Nach dem Besuch im Krankenhaus gab es aber tags darauf Entwarnung.

Es folgen minutiös die entscheidenden Szenen aus dem Spiel sowie davor und danach. Für die Ansprache vor Anpfiff in der Kabine wurde Ersatzkeeper Kevin Trapp ausgewählt. Es folgen viele verpasste Chancen und dann einige verpasste Chancen. Nur mit 1:0-Führung ging es in die Pause - Joshua Kimmich fluchte: „Wir müssen die töten.“

Plötzlich rastet Bundestrainer Hansi Flick aus

Auch Flick war mit dem Auftritt unzufrieden, rastete aus und wurde deutlich, weil das Spiel noch längst nicht entschieden war. Im Wortlaut: „Wir machen die stark. Die sind so blind. Das kann nicht sein, ey. Wir machen unser gutes Spiel selbst kaputt. Wenn wir so weitermachen, fahren wir nach Hause, das kann echt nicht wahr sein. Ich glaub‘ es geht los hier, wir spielen eine Weltmeisterschaft.“

DFB-Sportdirektor Völler nimmt Bundestrainer Flick in Schutz: „die ärmste Sau“ Wer rettet die EM? Nach dem WM-Scheitern vermurkst der Bundestrainer auch den Aufbruch zum Heim-Turnier 2024. © Quelle: dpa

Nach der Pause nahm die Tragödie ihren Lauf. Die zwischenzeitliche Führung der Spanier, durch die ein deutsches 1:0 gegen Costa Rica für das Achtelfinale gereicht hätte, drehte Japan in ein 2:1. Das DFB-Team geriet selbst in Rückstand (1:2), gewann zwar noch 4:2 – aber dennoch war das Vorrunden-Aus besiegelt.

Leon Goretzka spricht von „Horror“ nach WM-Aus

Müller hatte in der Kabine danach ein paar aufmunternde Worte parat. „Ich hatte den Eindruck, dass jeder an die Grenzen gegangen ist.“ In einem späteren O-Ton verrät Leon Goretzka, es sei ein „Horror“ gewesen, Füllkrug meinte, er habe „so eine Stimmung noch nie erlebt“ wie nach dem Gruppen-K.o. Als Bundestrainer Flick abschließend im März 2023 gefragt wird, ob er nach der Katar-Blamage überlegt habe, sein Amt niederzulegen und zurückzutreten, antwortete er nur knapp nach kurzer Pause: „Nein!“

Die vierteilige Doku wird an diesem Freitag veröffentlicht. Einen Tag später (20.45 Uhr, RTL) kommt es für das DFB-Team in Wolfsburg zum Wiedersehen mit WM-Gruppengegner Japan, am 12. September (21 Uhr, ARD) geht es in Dortmund gegen Frankreich. Der DFB hatte nach Abschluss des Vertrags überdies keinen Einfluss auf die Szenen – es sei denn, faktische Fehler wären aufgefallen. Die Doku direkt vor dem Test gegen WM-Gegner Japan zu zeigen, birgt überdies Zündstoff. Der Veröffentlichungszeitpunkt lag aber komplett in den Händen von Amazon.