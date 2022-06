﻿Almuth Schult: Der DFB-Campus muss mit Leben gefüllt werden

Der DFB eröffnet am Donnerstagnachmittag den neuen DFB-Campus mit Akademie und Geschäftsstelle in Frankfurt. Rund 150 Millionen Euro waren für den Bau veranschlagt worden. Die DFB-Frauen haben sich auf dem Campus bereits für die kommende EM vorbereitet. RND-Kolumnistin Almuth Schult gibt einen ersten Einblick – und mahnt.

Frankfurt. Am heutigen Donnerstag wird der Campus, das Leuchtturmprojekt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), offiziell eröffnet – nach mehr als 1000 Tagen Bauzeit. Campus klingt für mich immer nach Universität oder einer ähnlichen Bildungseinrichtung. Also einem Gebäudekomplex, in der Entwicklung und Bildung vorangetrieben werden. Das möchte natürlich auch der DFB am liebsten erreichen – eine ständige Weiterentwicklung der Sportart mit seiner Vielfalt an Beteiligten an einem zentralen Ort. Der Campus bietet nicht nur Platz für die Vollzeitbeschäftigten, er soll auch zur Aus- und Weiterbildung von Spielern und Spielerinnen, Trainern und Trainerinnen, Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen sowie Funktionären und Funktionärinnen dienen. Er soll zukünftig eine, nein, die Zentrale sein.

Der deutsche Fußball hat viele kleine Stützpunkte durch die Sportschulen der Landesverbände, die oftmals seit Jahrzehnten als Zentrale in ihrem jeweiligen Verband gelten – Geschäftsstelle, Weiterbildungsstätte und Heimat der Auswahlmannschaften. Ein funktionierendes System – mit dem logischen Wunsch so etwas auch für den Dachverband zu schaffen. Nebenher ist die eigentliche DFB-Zentrale schon seit einiger Zeit zu klein geworden für die wachsende Anzahl aller (inzwischen rund 500) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.