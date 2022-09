﻿Almuth Schult: Entscheidende Saison für die Frauen-Bundesliga startet

Mit dem Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München im Deutsche-Bank-Park beginnt am Freitag die neue Saison der Fußball-Bundesliga der Frauen. RND-Kolumnistin Almuth Schult blickt angesichts der begeisternden EM voller Vorfreude auf die neue Spielzeit.

Neue Saison, neue Ziele: Der VfL Wolfsburg will in der Bundesliga erneut an die Spitze.

Endlich ist es so weit – die Bundesliga beginnt. Nach der packenden Europameisterschaft fiebere ich dem Eröffnungsspiel umso mehr entgegen. Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern im Deutsche-Bank-Park: Dort soll der nächste Zuschauerrekord fallen, der der Frauen-Bundesliga von 12.500 aus dem Jahr 2014. Viele EM-Silbermedaillengewinnerinnen werden auf dem Platz stehen, sie versprechen ein spannendes Spiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der FC Bayern kommt mit neuem Cheftrainer, mit Neuzugängen wie Europameisterin Georgia Stanway und dem Ziel, wieder einen nationalen Titel zu gewinnen. Die Eintracht will zu den Großen in der Liga – Bayern und Wolfsburg – aufschließen. Es ist eine Standortbestimmung, wie die Eintracht-Fans hinter dem Frauenfußball stehen.

Allgemein bin ich neugierig, wie die Liga startet. Schafft es der VfL Wolfsburg, alle Neuzugänge zu integrieren? Wird Hoffenheim noch stärker ohne die Doppelbelastung mit der Champions League? Wie entwickelt sich Freiburg mit den besseren Trainingsbedingungen durch den Umzug ins Dreisamstadion? Und was machen die Aufsteiger?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch medial und vom Zuschauerinteresse wird es eine spannende Saison, während der die Medienrechte neu vergeben werden – zukunftsweisend. Ganz wichtig: Schaffen wir es, etwas von der Euphorie aus dem EM-Sommer mitzunehmen? Steigt der Zuschauerschnitt? Sind mehr Journalisten in den Stadien? Was machen Vereine und Verband, um die Entwicklung zu unterstützen? Viele Fragen schwirren in meinem Kopf umher.

So professionell ist die US-Liga aufgestellt

Ich konnte nun erleben, wie es gelingen kann, wenn man einfach macht und nicht darauf wartet, dass jemand anfängt. Mein neuer Verein Angel City FC hat 35 Millionen Dollar mit Sponsoring im ersten Jahr generiert. Eine Zahl, die das Vermarktungspotenzial unseres Sports zeigt.

„Für die Menschen ist es nicht selbstverständlich, dass Mädchen Fußball spielen“ Seit der EM im Juli ist die Rede vom Frauenfußball-Hype. Was ist draus geworden? Wir haben mit Steve Maschik und Lilian Menberger vom 1. FFC Fortuna Dresden gesprochen. Über steigende Nachfrage, fehlendes Publikum und Vorurteile gegenüber den Jungs. Mit RND+ lesen

Auch sportlich ist die US-Liga anders aufgezogen. Das System lässt die Mannschaften unter fairen Bedingungen spielen. So ist vorgeschrieben, wie Reisen auszusehen haben. Mannschaften wohnen immer in den gleichen Hotels und dürfen vor Auswärtsspielen die Trainingsplätze der Heimmannschaft benutzen. Es muss für jeden Verein drei Physiotherapeuten und einen Kraftraum geben. Das Mindestgehalt der Spielerinnen liegt bei 35.000 Dollar im Jahr, alle haben also als Profis ihr Auskommen.

Bei der Zahl der Zuschauer und Zuschauerinnen kommt es auf den Verein an, der spielt. Manche haben einen Schnitt von 3000, andere bis zu 19.000. Regeln und Zahlen, die ich aus der Bundesliga nicht kenne, aber vielleicht schaffen wir es ja, uns anzunähern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Almuth Schult ist Nationaltorhüterin und spielt für den Angel City FC in den USA. Sie ist Kolum­nistin des RedaktionsNetzwerks Deutschland.