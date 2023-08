﻿Almuth Schult zum Verhalten von Rubiales: Respektlos, peinlich und übergriffig

RND-Kolumnistin Almuth Schult ist entsetzt vom Verhalten von Luis Manuel Rubiales. Nicht nur die Kussszene bei der Siegerehrung mit Jenni Hermoso ärgert die Welttorhüterin, bereits zuvor war ihr der spanische Verbandspräsident negativ aufgefallen. Die 32‑Jährige fühlt sich zurückerinnert an längst vergangene Zeiten.

Auch ich habe mich bereits im September 2022 gefragt, was vorgefallen sein muss, dass 15 spanische Spielerinnen eine gemeinsame Erklärung gegen ihren Verband und ihren Trainer abgeben. Und im Anschluss sogar tatsächlich zwölf Spielerinnen wegen ihrer Vorbehalte auf eine Teilnahme an einer Fußball-Weltmeister­schaft verzichten. Eine WM, bei der man Chancen auf den Titel hat. Eine WM, die nicht jedes Jahr stattfindet, wie in anderen Sportarten, sondern nur alle vier. Eine WM, die verspricht, so groß zu sein wie nie zuvor. Eine WM, von der man nicht weiß, ob es die einzige Chance ist. Ein großes Opfer im Leben einer Sportlerin.