Schult: Warum die WM für die DFB-Frauen eine große Chance ist

Nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen der Männer-Nationalmannschaften hofft Nationaltorhüterin Almuth Schult, dass die DFB-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien in die Bresche springen. „Ich sehe darin ehrlicherweise eine große Chance für unseren Sport. Denn wenn der allgemeine Fan nach dem Turnier die Wahrnehmung hätte: ‚Hey, die Frauen haben es gerichtet‘, könnte dies mit Sicherheit noch einige Türen aufstoßen, um den Frauenfußball weiter zu professionalisieren“, sagte die 32-Jährige im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND+), dem auch der Sportbuzzer angehört.

Schult fehlt der deutschen Auswahl bei dem Turnier, da sie Ende August ihr drittes Kind erwartet. Sie wird die Spiele jedoch als RND-Kolumnistin begleiten. Mit Blick auf die Titelchancen ihrer DFB-Kolleginnen sagt sie. „Ich finde, dass man als Vizeeuropameister schon den Anspruch haben muss, zu den Favoriten zu gehören, zumal die Qualität im Kader ja vorhanden ist.“ Schult ergänzt: „Ich finde es zudem schön, dass die Mädels nicht sagen, wir müssen, sondern wir wollen Weltmeister werden. Das zeigt den Anspruch an sich selbst.“

Die Bewertung, ob es am Ende ein erfolgreiches Turnier war, bemisst die Keeperin aber nicht allein am sportlichen Abschneiden. „Wir haben bei der EM im letzten Jahr vor allem gepunktet mit Einstellung, Identifikation, Authentizität“, meint die Olympiasiegerin von 2016: „Danach lechzt der Fußballfan in Deutschland aktuell. Er identifiziert sich momentan weniger mit der Männer-Nationalelf. Wenn wir diese Identifikation bei den Frauen hinkriegen, haben wir schon was gewonnen. Und dann kann auch jeder verschmerzen, wenn ein K.-o.-Spiel verloren geht. Auch wenn ich mich natürlich über einen WM-Titel freuen würde.“

„Ich finde es absolut richtig, dass das Geld direkt an die Spielerinnen geht.“ Almut Schult über die Prämienregelung der FIFA.

Sollte dieser Triumph gelingen, erhielten die Spielerinnen - wie auch jeder andere potenzielle Weltmeister - nach der angepassten Prämienregelung jeweils 250.000 Euro vom Fußball-Weltverband FIFA. Schult begrüßt diese Anpassungen. „Ich finde es absolut richtig, dass das Geld direkt an die Spielerinnen geht, weil sie es einfach brauchen. Bei den Männern wären die 400.000 Euro ein Zubrot gewesen, was der Durchschnittsnationalspieler vermutlich im Monat verdient. Bei den Frauen gibt es wahrscheinlich keine Bundesliga-Spielerin, die die 250.000 Euro überhaupt im Jahr bekommt.“

Die Nationalspielerin weiter: „Ich bin froh, dass sich Spielerinnen aus 25 Nationen zusammengetan und mit ihren Forderungen durchgesetzt haben und hoffe, dass die Prämien am Ende auch in allen Ländern wirklich auf dem Konto jeder Einzelnen landen.“