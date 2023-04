﻿Als Felix Nmechas Glaube zum Problem im deutschen Fußball wurde

Jeder Mensch braucht einen Retter. Sagt Felix Nmecha. Und Jesus, das glaubt er, ist dieser Retter. „Stell dir vor, du wüsstest, wie man eine Krankheit heilen kann – das würdest du mit möglichst vielen Menschen teilen wollen“, sagt er am Mittwoch in der Geschäftsstelle des VfL Wolfsburg, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Und deshalb tut er, was er tut - er verbreitet das Wort Gottes, das Evangelium, die Bibel in den sozialen Medien. Denn auch wenn er Fußballer sei - „bin ich eben nicht nur ein Fußballer.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Felix Nmecha ist 22 Jahre alt und sportlich könnte es für ihn nicht besser laufen. Er wechselte zu dieser Spielzeit von Manchester City zum VfL Wolfsburg, zu dem Verein, in dem auch sein älterer Bruder Lukas kickt und der bald wieder international spielen könnte. Binnen Wochen wurde er zum deutschen A-Nationalspieler.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Felix Nmecha sorgt mit radikalen Instagram-Posts für Aufsehen

Doch es gibt da noch etwas außerhalb des Sports - und damit schafft es Nmecha immer wieder in die Schlagzeilen: Er ist fundamentaler Christ. Seine Mission: Den Menschen die Wahrheit näherbringen. Dafür nutzt er seinen Instagram-Account. Doch seine Wahrheit, die der Bibel, stößt nicht überall auf Zuspruch. Kürzlich monierte er in seinen Instagram Storys, man dürfe angeblich nichts mehr sagen, ohne angeprangert zu werden. Nun hat er am Mittwoch bei einem rund halbstündigen Treffen mit dem RND über sein Leben, den Fußball, seine Mission und seine Liebe zu Gott gesprochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hauptpunkt meiner Identität liegt in Jesus, das ist der Mittelpunkt meines Lebens. Felix Nmecha, deutscher Fußball-Nationalspieler

Es ist Mitte Februar, als der Instagram-Account von Felix Nmecha zum ersten Mal öffentliche Aufmerksamkeit erregte. Der 22-Jährige teilte ein Video des als rechtsextremistisch bekannten Matt Walsh auf seinem Profil. Walsh macht sich über den Vater eines Transkindes lustig, unterstellt ihm, ein Transkind haben zu wollen und deshalb alles dafür zu tun. Nmecha teilte das Video mit dem Kommentar: „Wenn wir nicht sehen, was daran falsch ist...“. Er meinte nicht Walsh mit seinem Kommentar, er meinte den Vater, das Kind.

Felix Nmecha und das transphobe Video von Matt Walsh

Inzwischen hat sich Nmecha entschuldigt - fürs Teilen eines Videos von Matt Walsh wohlbemerkt, nicht für den Inhalt. „Ich denke, dass es noch schlimmer wird, wenn man weiß, wer es gesagt hat und wie er es gesagt hat“, sagt er am Mittwochmittag in Wolfsburg, mit fester Stimme und ordentlich Selbstbewusstsein. „Ich bin nicht damit einverstanden, wie er seine Überzeugungen vermittelt, und ich stimme auch nicht mit allem überein, was er sagt.“

Ich hätte mich an der Bibel orientiert. Natürlich glaube ich, dass die Bibel die Wahrheit ist. Felix Nmecha, deutscher Fußball-Nationalspieler

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon zuvor ließ er einmal über seinen Verein mitteilen, dass ihm nicht klar gewesen sei, wer Matt Walsh sei, ein Mann, der sich selbst als „theokratischen Faschisten“ und Transmenschen als „psychisch krank“ bezeichnet. Aber Nmecha stellt eben auch klar: „Ich bereue es, das gepostet zu haben, vor allem weil ich nicht weiß, ob er Christ ist.“ Manchmal höre man in einem Video Dinge, denen man „vielleicht zustimmt, aber nicht komplett“, das sei so ein Fall gewesen. Es folgten intensive Gespräche mit den Verantwortlichen des VfL, man versuchte, den Youngster zu sensibilisieren, ihm noch einmal zu verdeutlichen, für welche Werte der Verein steht. Nur - passen diese Werte auch zum Weltbild des Felix Nmecha?

Es sei nicht so, dass er etwas gegen Transpersonen hätte, gegen Homosexuelle oder andere aus der LGBTQI*-Community. Es sei auch nicht so, dass er sich über diese Menschen lustig machen würde. „Ich bin überhaupt nicht transphob“, spricht er aus, was von ihm erwartet wird. Aber es sei ihm dann eben doch ein Anliegen gewesen, seine Überzeugung kundzutun. Nämlich, dass er in der Situation des Vaters, des Kindes, anders gehandelt hätte, denn: „Ich glaube, dass die meisten Menschen als junges Kind noch gar nicht wissen können, wer sie sind.“ Das Kind sei zu jung, um eine Entscheidung über seine Identität zu treffen. „Ich hätte mich an der Bibel orientiert. Natürlich glaube ich, dass die Bibel die Wahrheit ist.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Eine Kindheit zwischen England und Deutschland, Fußball und Gott

Felix Kalu Nmecha wird im Jahr 2000 in Hamburg geboren, seine Mutter kommt aus Gladbach, sein Vater ist ein Igbo aus Nigeria. Früh eiferte er dem zwei Jahre älteren Bruder Lukas nach. In einem Video, das die beiden auf Instagram teilen, erzählen sie, dass sie immer einen Ball dabei hatten.

Felix Nmecha ist sechs Jahre alt, als die Familie nach Großbritannien auswandert. Die Brüder Nmecha haben fußballerisches Talent, durchlaufen die Jugendabteilungen bei Manchester City. Er strahlt, als er über sein erstes Mal als Balljunge des Profiteams spricht, als er seinen Vorbildern Yaya Touré, Sergio Agüero, David Silva die Bälle vom Spielfeldrand zuwarf. „Wenn man dafür ausgewählt wird, ist man einfach so aufgeregt, so glücklich“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich glaube, dass es wirklich ein schmaler Grat ist zwischen dem bloßen Besuch der Kirche und dem wirklichen Kennenlernen Gottes. Und das ist es, was mein Leben verändert hat, diese Beziehung zu Gott. Felix Nmecha, deutscher Fußball-Nationalspieler

Es war in dieser Zeit in Manchester, seiner Heimat für rund 15 Jahre, als er seinen Weg zu Gott fand. Die Brüder Nmecha wuchsen in einem christlichen Elternhaus auf, sie besuchten regelmäßig den Gottesdienst. Felix Nmecha hat ein enges Verhältnis zu Bruder Lukas, aber auch zu einem Freund, seinem besten, den er lange kennt. „Er ist auch Christ, und so haben wir uns gegenseitig geholfen, im Glauben und in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen“, erzählt er dem RND. Wenig ist bekannt über sein Privatleben, er ist, wenn es um ihn selbst geht, eher verschwiegen. Auch beim Gespräch schwenkt er bei jeder Frage sofort auf Gott.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Felix Nmecha: Von einem, der sich mit den Fragen nach dem Sinn beschäftigt

Felix Nmecha weiß, wie er wirkt. Er ist einer jener Profifußballer, die belesen und smart sind. Er sei ein „deep thinker“ sagt er, ein tiefgründiger Denker, der sich mit dem Sinn des Lebens, mit den Fragen des Daseins beschäftigt. Seine Augen strahlen, sein Optimismus ist spürbar, seine Ausstrahlung einnehmend. Er versucht, bewusst oder unbewusst, mit Charisma abzulenken. Vor allem, wenn es um Jesus und Gott geht. Dann kommt er ins Reden.

Wenn du wissen willst, was ich glaube, können wir in der Bibel nachschauen, denn sie ist meine Grundlage für die Wahrheit. Felix Nmecha, deutscher Fußball-Nationalspieler

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

15, 16 Jahre alt sei er gewesen, als sich alles veränderte. Es sei da dieser Punkt gekommen, an dem aus einem „Knowing about God“, einem „Ich weiß von Gott“, ein „Knowing God“, ein „Ich kenne Gott“, geworden sei. Nmecha unterhält sich lieber auf Englisch. Er versteht Deutsch, er spricht auch immer wieder Deutsch, aber gerade bei solch einem persönlichen Thema sei es ihm wichtig, sich korrekt auszudrücken. „Ich glaube, dass es wirklich ein schmaler Grat ist zwischen dem bloßen Besuch der Kirche und dem wirklichen Kennenlernen Gottes. Und das ist es, was mein Leben verändert hat, diese Beziehung zu Gott.“ Er habe viele Fragen gehabt, Sinnfragen, Identitätsfragen. „Für mich hat die Bibel alle Fragen beantwortet.“

„Ballers in God“: Ein Online-Gebets-Club unter Profifußballern

Damals, als Teenager, sei es in seinem Umfeld nicht üblich gewesen, der Religion nachzugehen. Aber er sei ohnehin nie ein Mensch gewesen, der mit vielen Menschen sehr engen Kontakt brauchte. Er hat seinen Bruder, ebenfalls Christ, ebenfalls mit Bibelversen auf Instagram vertreten, wenngleich nicht derart offen nach außen tragend wie Felix. Und er hat ein paar andere Profifußballer, darunter Ex-Köln-Spieler Kingsley Ehizibue, die Premier-League-Kicker Demarai Gray und Ryan Fredericks, den schwedischen Nationalspieler Isaac Kiese-Thelin und den belgischen Nationalspieler Albert Sambi Lokonga, mit denen er einen Online-Club zum Beten und zum Austausch über Gott hat, „Ballers In God“ nennen sie sich.

Seit einer Weile ist auch VfL-Mitspieler Maxence Lacroix Teil der Glaubensbrüder, auf Instagram zeigte er in einem Video Bilder von seiner Taufe im vergangenen Jahr. Nebenan stand Nmecha. In einem Interview mit der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ sagte Lacroix im vergangenen Herbst, dass er oft mit einem Pastor in Berlin spreche.

Felix Nmecha: Ein Fußballprofi, für den Fußball nicht das Wichtigste ist

Felix Nmecha weiß, dass er polarisiert. Aber er sieht sich im Recht. Denn er glaubt, dass er die Wahrheit kennt. Das ist nicht so dahergesagt, er formuliert es so. „Ich glaube an die objektive Wahrheit.“ Es spiele keine Rolle, was er über Situation oder ein bestimmtes Thema denke. „Ich stütze mein Leben und meinen Glauben auf die Bibel. Wenn du wissen willst, was ich glaube, können wir in der Bibel nachschauen, denn sie ist meine Grundlage für die Wahrheit.“ In nahezu jedem seiner Sätze fallen die Worte Bibel, Jesus oder Gott, in einem Vereins-Interview sagte er kürzlich auf die Frage nach seinen Hobbys, dass er sich auf seine Beziehung zu Gott fokussieren wolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Hauptpunkt meiner Identität liegt in Jesus, das ist der Mittelpunkt meines Lebens“, sagt er am Mittwoch, rund eine Stunde nachdem er eine Trainingseinheit beendet hat. Natürlich sei da auch der Fußball, eine Sache, in die er viel Zeit, Energie, Kraft investiert. Aber er macht keinen Hehl daraus, dass es für ihn Wichtigeres gibt. Würde er sich nur als Fußballer definieren, wäre er nur glücklich, wenn es im Spiel gut laufe und traurig, wenn es im Spiel schlecht laufe. „Und das ist nicht die Art, wie ich leben möchte.“

Felix Nmecha: Sein Talent, gottgegeben

Fast ein wenig fremd wirkt er im Kosmos Fußball, wie der Laie sich ihn vorstellt. Viele Profis, sagt er, hätten lockere Beziehungen zu verschiedenen Frauen. Er könnte das auch haben, er weiß es. Aber er habe die Wahrheit gefunden - also gehorche er Gott und lebe nicht auf die Art der anderen.

Seinen Erfolg sieht er als Zusammenspiel von harter Arbeit und Ehrgeiz sowie dem Willen Gottes. Auch wenn er in Interviews immer wieder betone, dass er dank Gott gut spiele, dass er Gott die Ehre für ein gutes Spiel gebe, so weiß er, dass der Glaube allein nicht reicht, man müsse auch was tun. Nur wenn er hart arbeite, könne er das Höchste erreichen. Die Gabe allerdings, die sei gottgegeben.

Felix Nmecha bei seinem ersten A-Länderspiel Ende März in Köln. © Quelle: Federico Gambarini/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Felix Nmecha: Lieber Kritik einstecken, als nicht zu missionieren

Nmecha könnte es sich einfach machen. Er könnte den Glauben im Stillen ausleben, wie so viele andere Profis. Aber er will an die Öffentlichkeit, er will missionieren, verbreiten, er will, dass alle den Weg einschlagen, den er eingeschlagen hat - weil es für ihn der einzig Wahre ist. „Mein Fokus liegt darauf, das Evangelium zu teilen“, sagt er. Er tue das alles aus Liebe den Menschen gegenüber. Weil er nur das Beste für die Menschheit will. Kritik - ja, die gibt es. Die sieht er, hört er. Aber: „Ich würde lieber etwas aus Liebe mit jemandem teilen und vielleicht kritisiert werden oder was auch immer, als es nicht mit jemandem zu teilen.“

Diesem Leitsatz folgt er auch heute noch - obwohl die Werte, die der fundamentalen Auslegung seiner Religion entspringen, nicht die sind, die man beim VfL Wolfsburg und beim DFB teilt. „Die Werte, auf die sich der VfL konzentriert, sind Respekt, Liebe und Hilfe. Ich würde nicht sagen, dass das im Widerspruch zum Christentum steht“, sagt er nachdenklich.

Regenbogenbinde tragen oder nicht? „Für mich ist das eine wichtige Entscheidung“

Aber es gibt natürlich auch andere Themen, darunter die Rechte der LGBTQI*-Community. Hier weichen die Positionen stark voneinander ab. Ein schwieriges Thema für einen Fußballprofi, von dem etwas erwartet wird. Der sich zu Werten bekennen soll, zu Menschenrechten. Und der Vorbild sein soll, ein Aushängeschild seines Vereins, der im Bereich Diversität immer wieder Aktionen startet und betont, dass Fußball für alle da sei. Ein schmaler Grat zwischen: Wir lassen ihn seine Religion, die ja Privatsache ist, ausleben - und: Er muss als Profi des Vereins auch für gewisse Werte einstehen.

Maximilian Arnold, der Kapitän des VfL, läuft an Spieltagen beispielsweise mit der Regenbogenbinde auf. Würde er das tun? „Darüber habe ich viel nachgedacht“, sagt Nmecha. Er weiß, dass diese Fragen kommen würde, er hat die Debatten mitbekommen. Er wählt die Worte nun bedachter, die Thematik ist heikel, das ist ihm bewusst. „Ich denke, in dieser Situation würde ich nur eines tun. Ich würde beten und fragen, was Gott will, das ich tue.“ Er würde sich Zeit nehmen, fürs Gebet, „denn für mich ist das eine wichtige Entscheidung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Felix Nmecha: Nationalmannschaftsdebüt im März

Nicht nur für den VfL Wolfsburg ist die strenge Auslegung der Religion von Nmecha schwierig. Nachdem er in der Jugend sowohl für Deutschland als auch England gespielt hat, gab er Ende März gegen Belgien sein Debüt in der deutschen A-Mannschaft. Für Leon Goretzka wurde er eingewechselt, einen politisch engagierten Spieler, der wie kein zweiter für Menschenrechte einsteht. Der homophoben Gesängen einst ein mit den Händen geformtes Herz entgegensetzte und bei der WM in Katar einer der Wortführer gewesen sein soll, als es um mögliche Protestaktionen ging.

Für Felix Nmecha ging mit dem Spiel ein Traum in Erfüllung. Er habe gerade gebetet, als er den Anruf vom Nationaltrainer bekam, sagte er kürzlich. Nach dem Telefonat mit Hansi Flick rief der 22-Jährige seinen älteren Bruder an, der bereits für die A-Elf kickte. „Er hat sich so für mich gefreut. Er glaubte, dass es so kommen würde, aber er war sich nicht sicher, ob es schon jetzt oder erst in der Zukunft sein würde“, sagt er nun. Auch wenn Bruder Lukas gerade mit einer schweren Verletzung zu tun hat und ungewiss ist, wann er aufs Feld zurückkehren kann, so sei der große Traum der Brüder noch immer, bei der Heim-EM im kommenden Jahr für Deutschland aufzulaufen.

DFB steht in Austausch mit VfL Wolfsburg

Felix Nmecha wegen seines Instagram-Accounts nicht zu nominieren, stand beim DFB nicht zur Debatte, heißt es. Aber der Fall beschäftigt den Verband. „Wir stehen mit dem VfL Wolfsburg im Austausch, der konstruktive Gespräche mit Felix führt“, sagt DFB-Sprecherin Franziska Wülle dem RND.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nmecha ist es wichtig zu betonen, dass er nichts gegen Menschen aus der LGBTQI*-Community an sich habe. Anfang März traf er zum ersten Mal auf eine non-binäre Person. Casey aus den USA gewann einen Besuch in Wolfsburg, inklusive Treffen mit den Nmecha-Brüdern. Sie saß auf dem Platz im Erdgeschoss des VfL-Gebäudes am Stadion, auf dem er jetzt sitzt - mit Blick auf den Trainingsplatz, aufs Stadion. „Es gab keinen Hass und keine Unbeholfenheit. Es war alles in Ordnung“, sagt er über das Treffen.

Seine Meinung hat das Treffen indes nicht verändert - lernen werde er aber aus der misslichen Situation. Jeder treffe seine eigenen Entscheidungen, jeder sei verantwortlich für das eigene Leben. Felix Nmecha sagt, er bete für alle. Er wolle, dass alle in den Himmel kommen. Er weiß, dass das Leben endlich ist, er bereitet sich vor. Und bis dahin versucht er, so viele Anhänger wie möglich zu überzeugen. Denn: „Der Hauptgrund für das, was ich heute bin, ist Jesus Christus, ist die Bibel.“ Die Frage ist: Kann sich Deutschland einen Nationalspieler mit einem derart konservativen, religiös geprägten Bild leisten?