﻿Alter Schwede! Die legendäre Laufbahn von Zlatan Ibrahimovic

Eine Bühne auf einem weiten Feld. Auf der Bühne er, Zlatan I., König des Fußballs, gekleidet in rot-schwarzes Textil, wie es den Farben seines Arbeitgebers AC Mailand entspricht. Dann breitet er die Arme aus und lässt sich mit dem Ausruf „ich verlasse jetzt das Feld“ vom Rand der Bühne fallen. Er wird aufgefangen von Massen, die ihn auf Händen tragen und über ihren Köpfen aus der Sichtweite der Kameras befördern.

Als eine derartige Prozession dürfte sich Zlatan Ibrahimovic seinen Abschied vom Fußball vorgestellt haben. So eine Szene wurde sogar mit ihm gedreht. Im neuen Asterix-Film „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“ spielt Ibrahimovic einen Heerführer Cäsars, der sich auf diese Art von seinen Soldaten verabschiedet.

Zlatan Ibrahimovic beendet seine Karriere mit 41 Jahren Zlatan Ibrahimovic tritt mit beachtlichen 41 Jahren damit also offiziell als Fußballprofi zurück, wie er am Sonntag auf einer Pressekonferenz bekannt gab. © Quelle: Reuters

Ein roter Teppich zum Abschied

Dass er da nur ein Untergebener Cäsars war und nicht Cäsar selbst, wird Ibrahimovic wahrscheinlich als Majestäts­beleidigung aufgefasst haben. Immerhin durfte er in der Rolle seine Martial-Arts-Künste trefflich zeigen mit Hieben und Tritten. Sein Abschied in der Rolle als Zlatan im Stadion San Siro fiel etwas bescheidener aus. „Nur“ ein roter Teppich war ausgerollt, links und rechts stand Fußball­prominenz von einst und jetzt, Ibra ließ sich abklatschen. Immerhin waren über 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Meazza-Stadion zugegen. Die meisten standen, viele hatten feuchte Augen vor Rührung, manch jüngerer Fan knuddelte ergriffen sein Plüschtier.

Oh ja, es war ein Ereignis. Nach 886 Pflichtspielen und 511 Toren für neun Vereine in 24 Profijahren (plus 62 Tore in 122 Spielen für Schweden) sagte Ibrahimovic goodbye. Zahlreiche Rekorde hat er aufgestellt in dieser Zeit. In der französischen Ligue 1 fabrizierte er den schnellsten Hattrick in neun Minuten beim 9:0 von Paris Saint-Germain gegen Troyes 2016. Er ist der einzige Spieler, der in vier verschiedenen Ligen – Premier League, Primera División, Serie A und Ligue 1 – jeweils im allerersten Spiel traf.

Für sechs unterschiedliche Klubs traf er in der Champions League – Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan und PSG –, auch das machte ihm bisher niemand nach. Mit 41 Jahren und 166 Tagen ist Ibrahimovic der älteste Torschütze der Serie A. Natürlich ist er schwedischer Rekord­torschütze, wurde in vier Ländern – Niederlande, Italien, Spanien und Frankreich – Meister und gewann mit Manchester United die Europa League.

Manche Tore schoss er, als seien sie von Leonardo da Vinci gemalt: das Fallrückziehertor gegen England im November 2012 von weit außerhalb der Strafraumgrenze oder der 40-Meter-Weitschuss, mit dem er sein Engagement in der Major League Soccer einleitete und der das Stadion von LA Galaxy 2018 schier zum Erbeben brachte. Dribbeln konnte er trotz seiner beeindruckenden Gestalt von 1,95 Metern auch. Im Trikot von Ajax umkurvte er 2004 gleich fünf Gegenspieler und legte den Ball dann ins Netz. „Maradona, Maradona“, entschlüpfte es den Lippen der Kommentatoren. Mit dem vor zwei Jahren verstorbenen Argentinier, der das Vorbild für solche Tore lieferte, verbindet ihn noch etwas: Beide sind wohl die größten Stars, die nie die Champions League oder deren Vorläufer gewinnen konnten.

Berühmte Trainer reizten ihn

In anderen, eher speziellen Ranglisten steht Ibrahimovic ebenfalls weit oben: wenn es um Missachtung berühmter Trainer geht. Als Arsène Wenger noch den FC Arsenal trainierte und das junge Talent zum Probetraining einlud, lehnte dies brüsk ab: „Ein Zlatan muss nicht vorspielen.“ Pep Guardiola, mit dem er in Barcelona nicht recht klarkam, warf er vor: „Er hat einen Ferrari gekauft und fährt ihn wie einen Fiat.“ Der Ferrari ist natürlich er, und der zögerliche Wagenlenker niemand anderes als Guardiola. Mit Roberto Mancini geriet er bei Inter aneinander, machte den stets auf seine Kleidung bedachten Coach als den „Mann mit dem Einstecktuch“ lächerlich.

Mit Massimiliano Allegri focht er während seines ersten Engagements bei der AC Mailand einen wahren Hahnenkampf aus – beide interessierten sich nämlich für die gleiche Frau. „Ibrahimovic hat mir SMS mit diversen Komplimenten geschickt. Aber er war einfach nicht mein Typ. Ich habe dann mitbekommen, dass er, als auch Allegri sich für mich interessierte, zu ihm gegangen ist, um ihm zu sagen, mich in Ruhe zu lassen. Die Art und Weise, wie Ibrahimovic das zum Ausdruck brachte, war möglicherweise nicht sehr freundlich“, erzählte die Schauspielerin Cecilia Capriotti später selbst.

Ibrahimovic, der Haudrauf. Er pflegte das Image als sozialer Aufsteiger mit Durchsetzungs­vermögen. „In Schweden wurde ich immer als Ausländer wahrgenommen. Ich war überzeugt davon, dass ich zehnmal besser sein musste als die, die neben mir in der Kabine saßen. Ich musste zehnmal mehr arbeiten als sie, zehnmal mehr meine Qualitäten zeigen. Und als ich meinen zehnten Goldenen Fußball in Schweden gewonnen habe, habe ich mir gesagt: ‚Jetzt fühle ich mich stärker als alle anderen.‘ Das war meine Mentalität“, erzählte er.

Damals spielte er bei Man United und stritt sich mal nicht mit dem Trainer. Denn den, den er dort hatte, vergötterte er. „Ein Mann, für den ich sterben könnte“, überschrieb Ibrahimovic das Kapitel über José Mourinho in seiner Autobiografie. Der Portugiese sei ein einmaliger Coach, „denn er ist fähig, die Psyche der Spieler zu kontrollieren, wie ich es bei niemand anderen jemals gesehen habe“, schwärmte Ibra.

Zlatan, die heiße Flamme

Einiges muss er sich beim Motivationsguru aus Setúbal auch abgeschaut haben. Denn in seiner Spätphase in Mailand war er genau das: Die heiße Flamme, die einen komplett verunsicherten Haufen zu einem kämpfenden Ensemble zusammen­schweißte. „Allein seine Anwesenheit war fundamental. Er versteht es, seine Mitspieler mitzureißen“, lobte ihn Trainer Stefano Pioli. Lohn war der Meistertitel 2022. Da steuerte der verletzungs­geplagte Altstar zwar nur acht Tore in 23 Einsätzen bei. Wichtiger war aber seine Rolle als Vorlagengeber und Motivations­kraftwerk.

In dieser Spätphase seiner Karriere streute er seiner Selbst­inszenierung sogar ein paar selbstironische, ja weise Töne bei. Einem präpotenten Tweet nach seiner ersten Corona-Infektion – „Corona hat versucht, sich mit mir anzulegen. Schlechte Idee“, tönte er – ließ er einen aufklärerischen Spot folgen, in dem er seine Followerinnen und Follower warnte: „Das Virus hat mich heraus­gefordert, und ich habe gewonnen. Aber du bist kein Zlatan, fordere das Virus nicht heraus.“ Der klassische Größenwahn lugte wieder bei Tweets mit dem Mailänder Dom hervor. Als „Haus des Herrn“ pries er ihn an und stellte sich so davor, dass man ihn für ebenjenen halten musste.

Die Trainer­laufbahn wird er nach seinem Karriereende eher nicht einschlagen, weil er sonst vermutlich handgreiflich werden müsste, gab Ibra zu. „Trainer zu sein ist stressiger als Spieler zu sein, denn du musst all dein Wissen auf die anderen übertragen und ihnen sagen, was sie tun sollen“, meinte er.

War auch bei der schwedischen Nationalmannschaft eine Ikone: Zlatan Ibrahimovic. © Quelle: imago images/Bildbyran

Es bleibt ein kontroverses Erbe

Parallel zu seinem Profidasein hat sich Ibrahimovic bereits ein geschäftliches Universum aufgebaut. Er ist an einer Kette für Padel-Tennis-Hallen beteiligt und nennt diverse Immobilien sein eigen, darunter eine komplette Insel. Seine Jagdleidenschaft dort und in anderen Regionen bescherte ihm Proteste von Tierschützerinnen und Tierschützern. Weil er sich rühmte, einen Elch mit einem Schuss niedergestreckt zu haben, und weil er auch einen Löwen erschossen haben soll, bezeichnete ihn die Tierschutz­organisation Peta als „elenden Feigling mit gewalttätigen Tendenzen“, der keinesfalls so mutig und stark sei, wie er von sich behaupte.

Klar ist: Ibrahimovic wird weiter polarisieren. Nachbarn seiner geplanten Padel-Tennis-Halle in Stockholm protestierten gegen das Bauvorhaben, weil es ihnen die Sonne zu nehmen droht. Für seine zerstörte und inzwischen wieder reparierte Statue gibt es aus Sorge der Stadtoberen vor erneuter Beschädigung noch immer keinen Platz in seinem Geburtsort Malmö. Ibrahimovic hinterlässt ein kontroverses Erbe.

Vielleicht dreht er allen aber noch einmal eine Nase. Laut italienischen Medien buhlt Adriano Galliani, legendäre rechte Fußballhand von Silvio Berlusconi, weiter um die Zusage von Ibrahimovic für ein Engagement beim neuen Spielzeug der Fußballopas, der AC Monza. Das wäre doch was: Die norditalienische Provinz anstelle der mit Petrodollars gepflasterten Wüste, die seine Weltstar­kollegen Ronaldo und Benzema bevorzugen. Wenn er dann auch noch das mutwillige Töten von Tieren aufgeben und sensibler auf Nachbarn am Rande seiner Investitions­projekte reagieren würde, könnte Ibrahimovic auf seine alten Tage doch noch zu einem unerwarteten Sympathie­träger werden.