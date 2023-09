Am Gipfel seiner Basketball-Karriere: Wie Dennis Schröder seinen Kritikern trotzte

Er hat noch keine Sekunde für seinen neuen Verein gespielt, dennoch war Dennis Schröder nach dem Gewinn des Weltmeistertitels das große Gesprächsthema bei den Toronto Raptors. Der kanadische Klub, bei dem der 29-Jährige für zwei Jahre unterschrieben hat, rührte auf seinem X-Account (vormals Twitter) kräftig die Werbetrommel.

Die Raptors leiteten den Tweet des Basketball-Weltverbandes Fiba an ihre 2,5 Millionen Followerinnen und Follower weiter, in dem Schröder als „wertvollster Spieler“ (MVP) der WM bekannt gegeben wurde. „HE‘S A RAPTOR.“, schrieb der Verein dazu. Zwölf Zeichen – alle in Großbuchstaben. Das lag nicht daran, dass die Tastatur klemmte, sondern zeigt, wie stolz sie in Toronto auf ihren künftigen Dirigenten aus Deutschland sind.

Mit Schröder kommt der herausragende Akteur dieser WM. Der Kapitän der Weltmeister. Die Sports Illustrated schrieb von einem „nahezu perfekten Turnier für Schröder“. Beim US-Sportsender ESPN war vom „Anführer der Hochgeschwindigkeitsoffensive“ die Rede. Gelobt wurden sein „Speed mit dem Ball“ sowie seine Fähigkeit, „die gegnerischen Abwehrreihen zusammenbrechen zu lassen“.

Dennis Schröder: Tod seines Vaters ließ ihn reifen

Dabei war Deutschlands Kapitän als junger Teenager eher zufällig in einem Skaterpark in Braunschweig von Trainer Liviu Calin entdeckt worden. Sein Talent fiel sofort auf, seine mitunter flegelhafte Einstellung jedoch auch.

Der entscheidende Lebenseinschnitt kam 2009 mit dem Tod seines Vaters. Als Axel Schröder an einem Herzinfarkt starb, versprach sein Sohn, alles zu geben, um sich seinen Traum von der NBA zu verwirklichen. „Seitdem habe ich die ganze Zeit gearbeitet, damit ich mein Ziel erreiche“, sagte Schröder 2013. Damals hatten ihn die Atlanta Hawks bei der Talenteverteilung verpflichtet.

„Die Spielübersicht, die er mit 20 Jahren schon hat, ist Wahnsinn. Ich glaube, der wird ‚ne lange Karriere in der Liga haben“, meinte Dirk Nowitzki vor zehn Jahren nach den ersten Duellen gegen seinen Landsmann. Nowitzki verteidigte auch Schröders Auftreten. Das wurde in Deutschland mitunter als arrogant bezeichnet, in den USA hingegen stets als selbstbewusst ausgelegt. Und genau so, meinte Nowitzki, müsse man sich in der NBA geben, um sich durchzusetzen.

Protz-Bilder und Verhaftung schädigten Schröders Image

Während der gebürtige Würzburger sein Leben außerhalb des Basketballfeldes immer für sich behielt, posierte Schröder schon mal mit Sportwagen und Goldkette vor seinem Haus. Das mag prahlerisch gewirkt haben, könnte aber auch die Frage aufwerfen, ob Deutschland vielleicht einfach nur neidisch gewesen ist. Neidisch auf jemanden, der im Alter von 23 Jahren bereits einen Vertrag über 70 Millionen Dollar unterzeichnet hatte. Bei den Los Angeles Lakers hätte Schröder im Sommer 2021 angeblich noch mehr verdienen können. Der Traditionsverein soll ihm für vier Jahre 84 Millionen Dollar geboten haben. Ihm sei der kolportierte Kontrakt nie vorgelegt worden, stellte Schröder bei seiner Rückkehr zu den Lakers nach den Stationen Boston Celtics und Houston Rockets vor einem Jahr klar.

Fest steht: Als Weltmeister und wertvollster Spieler des Turniers ist Schröder nun endgültig am Gipfel seiner Basketball-Karriere angekommen. Nach dem Triumph gegen Serbien ließ er es sich in einer bemerkenswerten Pressekonferenz nicht nehmen, mit seinen Kritikern abzurechnen. Die „Hater“, wie Schröder sie bezeichnet, würden nur für zusätzliche Motivation bei ihm sorgen. Er habe für alles „sehr hart gearbeitet“ und verdiene „Respekt“. „Für alle, die mich supportet haben über die Jahre: Ich küsse ihre Herzen natürlich. Aber: Alle anderen, die können trotzdem wegbleiben“, sagte er weiter.

Deutschland erstmals Basketball-Weltmeister Mit einem Sieg gegen Serbien gewann das Team um Kapitän Dennis Schröder zum ersten Mal den Titel. © Quelle: Reuters

Angesprochen auf seine angeblich fehlende Reife, entgegnete Schröder: „Wenn du 18 bist und kommst von Braunschweig nach Atlanta und machst Millionen. Im Endeffekt habe ich die Kultur von Atlanta in mir gehabt ein bisschen. Das haben Leute in Deutschland anders aufgenommen.“ Seitdem er auf Youtube aktiv sei, würden die Menschen sehen, dass er „ganz normal“ ist, „wie jeder andere auch“. Seine Kinder und seine Frau hätten ihn zu einem Familienmenschen gemacht, sie hätten in ihm „sehr viel geweckt, was ich vorher nicht hatte“.

Verhaftung im Jahr 2017

Zu Schröders Karriere gehört allerdings auch ein Vorfall aus dem September 2017. In einem Vorort von Atlanta soll Schröder laut Polizei vor einer Shishabar mit drei Bekannten in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Er wurde wegen geringfügiger Körperverletzung verhaftet, kam aber gegen Kaution wieder frei. Weitere Konsequenzen hatte der Fall für ihn nicht.

Die Toronto Raptors werden in Schröders elftem NBA-Jahr sein sechster Verein sein. Auch für den Klub wird es ein neues Kapitel – erstmals in seiner Geschichte hat Toronto einen WM-MVP.