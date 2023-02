Das Spielfeld des Paradise Allegiant Stadium in Nevada, United States.

American Football: Wo ist die End Zone und was sind Hash Marks?

Auch wenn Football und Fußball rein sprachlich betrachtet wenig zu trennen scheint, könnten die Unterschiede zwischen den beiden Sportarten kaum größer sein. Das fängt schon beim Spielfeld an. Spätestens bei 50 Yard Line, Hash Marks und Endzone ist klar: Mit Fußball, wie wir ihn kennen, hat das wenig zu tun.

Football vs. Fußball: Welches Spielfeld ist größer?

Das Spielfeld beim American Football ist ca. 110 Meter (120 Yards) lang und ca. 49 Meter (160 Fuß) breit. Das entspricht einer Spielfläche von 5390 m². In der Bundesliga ist das Spielfeld minimal kürzer (105 Meter Länge), aber mit 68 Metern deutlich breiter. Das entspricht einer Fläche von 7140 m².

Wie ist ein Footballfeld aufgebaut?

Der größte sichtbare Unterschied zwischen einem Fußball- und einem Footballfeld besteht in der Vielzahl an kürzeren und längeren Linien, den sogenannten Yard Lines. Wie bei einem Lineal dient dieser Aufbau der besseren Orientierung und hilft bei der Platzierung des Balls durch den Schiedsrichter.

98 Yard Lines überspannen die als Field of Play bezeichnete Spielfläche eines American Footballfeldes. Zwischen jeder Linie liegt dabei genau ein Yard (ca. 0,9 Meter). Im Abstand von fünf Yards (ca. 4,5 Meter) zueinander liegen die längeren Yardlinien, die das Spielfeld von Seitenlinie zu Seitenlinie (Sidelines) durchlaufen. Nur jede zweite von ihnen ist nummeriert (10, 20, 30, 40). In der Mitte befindet sich die 50 Yard Line, die das Spielfeld in zwei gleich große Hälften teilt. Daher gibt es mit Ausnahme der Mittellinie jede Yard Line doppelt.

Die jeweils äußersten Yardlinien (quasi die 0) werden als Goal Line bezeichnet, auch wenn sich das eigentliche Tor auf der End Line, der äußersten vertikalen Spielfeldmarkierung befindet. Zusammen bilden End Lines und Sidelines die äußeren Spielfeldmarkierungen. Goal Lines und Yard Lines befinden sich in dem Bereich des Spielfeldes, der Field of Play genannt wird.

Was sind Hash Marks?

Als Hash Marks werden die kürzeren Yard Lines bezeichnet, von denen es je eine Reihe an den Seitenlinien und zwei Reihen in der Mitte des Field of Play gibt. Wie Yard Lines generell dienen auch die Hash Marks der Positionierung des Balls auf dem Spielfeld.

Yard Lines und Hash Marks auf einem American-Football-Feld © Quelle: IMAGO/USA TODAY Network

End Zone und Red Zone

Die End Zone oder Endzone bezeichnet den Bereich, der hinter der Goal Line beginnt. Meist wird die Endzone durch eine andere Farbe vom Field of Play abgegrenzt. Zudem sind Pylonen in den Ecken der Endzone aufgestellt, um diese besser zu markieren. Jede Endzone ist zehn Yards lang, wird aber nicht mit Yardlinien unterteilt. Die Endzone ist der Bereich, in dem ein Touchdown, die höchstmögliche Art im American Football Punkte zu erzielen, möglich ist.

Die letzten 20 Yards vor der Goal Line werden als Red Zone bezeichnet. Sie hat keine offizielle Bedeutung, wird aber oftmals für Statistiken benutzt.

Das Tor

Ein Tor mit Netz, wie im Fußball, gibt es im American Football nicht. Stattdessen gibt es mit dem Field Goal eine weitere Möglichkeit, Punkte zu erzielen. Um ein Field Goal zu erzielen, muss ein Spieler den Ball durch zwei Torstangen („uprights“) kicken. Die Stangen sind mit einem Querbalken („crossbar“) verbunden und ragen knapp elf Meter in die Höhe. Dabei ist es in der NFL üblich, dass das Tor von einem einzelnen Pfosten getragen wird, der außerhalb des Spielfeldes im Boden verankert ist. Durch die geschwungene Konstruktion ragt das Tor auf Höhe der End Line in die Luft.