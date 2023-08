Hechelmann: Warum der Weg zum Aufstieg „eher ein Marathon als ein Sprint“ ist

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 ernannte den vorherigen Chefscout André Hechelmann kurz vor Saisonbeginn zum neuen Sportdirektor. Wie der 39-Jährige mit dieser überraschenden Beförderung und der herausfordernden Aufgabe bei dem Traditionsklub umgeht, erzählt er im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Herr Hechelmann, als Sportdirektor stehen Sie erstmals in der ersten Reihe der sportlichen Führung. Haben Sie sich schon ans Rampenlicht gewöhnt?

Definitiv, das ging ganz schnell. Der Sprung ins kalte Wasser ist manchmal auch erfrischend. Die ersten Wochen und Monate waren arbeitsintensiv, aber gleichzeitig auch besonders. Es ist ein Riesenprivileg, für Schalke 04 in dieser Funktion tätig sein zu dürfen. Es gibt dennoch Situationen, an die ich mich immer noch etwas gewöhnen muss, weil es nun zu meiner Rolle als Sportdirektor dazugehört, damit meine ich beispielsweise Interviews.

Woran mussten Sie sich noch gewöhnen?

Die eigene Stimme ist lauter in der Entscheidungsfindung. Als Chefscout ist die Rolle darauf zugeschnitten, dass man Empfehlungen und Einschätzungen abgibt. Jetzt bin ich derjenige, der die Entscheidungen trifft. Das ist einem bewusst, wenn man so eine Rolle annimmt. Entscheidungen sind für mich etwas Positives, dass ich Dinge aktiv umsetzen kann.

Inwiefern mussten Sie sich in der jetzigen Position ein energischeres Auftreten zulegen?

Man muss klare Aussagen treffen und sich bestimmt – nicht bestimmend, das ist ein wichtiger Unterschied – äußern, damit alle wissen, wie die Richtung aussehen soll. Ich bin keiner, der lautstark etwas äußert, nur damit etwas gesagt wurde. Es geht mir immer um den Inhalt.

Sie mussten nach dem Abstieg den Kader ähnlich wie 2021 umfassend umbauen. Wie schwierig ist das vor dem Hintergrund des frühen Saisonstarts in der 2. Liga und der überschaubaren wirtschaftlichen Möglichkeiten auf Schalke?

Es ist immer eine Herausforderung, wenn ein Umbruch ansteht. Dennoch ist die Situation von vor zwei Jahren nicht mit der jetzigen vergleichbar. Ich war damals in einer anderen Position, die Struktur der Mannschaft war zudem eine andere. Auch der finanzielle Rahmen spielt immer eine Rolle, wobei wir uns da im Ligavergleich nicht beklagen werden. Es ist nach wie vor ein Umbruch – allein schon, weil wir seit dem Winter zweigleisig planen mussten, alles andere wäre fahrlässig gewesen. Zwei Pläne zu verfolgen kostet immens Energie. Entsprechend ist es diesmal wieder ein Umbruch, in einer anderen Art, aber mit demselben Ziel: eine Mannschaft zusammenzustellen, die funktioniert. Eine Gruppe muss sich finden, Synergien müssen entstehen.

In der 2. Liga gibt es etwa mit dem HSV, Hannover 96 oder dem 1. FC Nürnberg weitere Traditionsklubs, die schon einige Jahre in dieser Liga verharren. Wie groß ist das Risiko, dass S04 einen ähnlichen Weg nimmt?

Es ist eine herausfordernde Liga mit großen Klubs, die alle danach streben, in die Bundesliga zurückzukommen. Auch wir haben unser Ziel bewusst formuliert. Wir wissen, dass das ambitioniert ist, weil andere Vereine denselben Anspruch haben. Wie deren jeweilige Situation monetär aussieht, kann ich nicht beurteilen. Ohnehin gilt: Wir schauen auf uns und wissen, was in unserem Rahmen möglich ist. Wir haben einen klaren Plan. Der ist so gestrickt, dass wir finanziell nicht „all in“ gehen. Wir wollen hier nachhaltig etwas aufbauen. Und dabei den maximalen Erfolg erreichen.

Könnte Schalke ein zweites oder drittes Zweitligajahr verkraften?

Das meinte ich mit der „All-in“-Aussage: Das wäre mit sehr viel Risiko verbunden gewesen. Wir haben uns hingegen bewusst für einen Dreijahresplan entschieden. Dadurch ist es möglich, auch organisch zu wachsen und die Stabilität weiter zu steigern. Insofern könnte der Verein ein zweites oder drittes Jahr in der Liga verkraften. Aber wir haben natürlich ein kurzfristiges Ziel – und das ist, schnellstmöglich erfolgreiche Spiele abzuliefern und Ergebnisse zu erzielen.

Das klingt etwas vorsichtig. Wie formulieren Sie das Saisonziel?

Ganz klar: Der Aufstieg ist das Ziel. Das ist unser eigener Anspruch, das muss er auch sein als Schalke 04. Wir sind komplett von unserer Mannschaft überzeugt. Der Weg zum Aufstieg ist aber eher ein Marathon als ein Sprint. Uns ist bewusst, dass wir nicht perfekt hineingekommen sind in diesen Marathonlauf.

„Es muss unsere DNA sein, dass wir junge Spieler entwickeln und in der Arena spielen sehen.“ André Hechelmann über die Talente-Ausbildung bei Schalke 04

Trainer Thomas Reis hat in den ersten Zweitliga-Spielen auf den 17 Jahre alten Assan Ouédraogo gesetzt. Wie weit ist er schon?

Assan ist ein wunderbarer Fußballer mit sehr viel Talent. Unsere Nachwuchsabteilung hat – nicht nur bei ihm – hervorragende Arbeit geleistet, damit der Junge in dem Alter in der Lage ist, auf Herrenniveau nicht nur mitzuhalten, sondern Akzente zu setzen. Er war sofort integriert, weil er sportlich komplett überzeugt, die Trainingsqualität steigert. Speziell in engen Spielformen kann er seine Qualität in den Räumen ausspielen. Das ist das eine. Zum anderen ist er ein komplett geerdeter Junge. Er hat keine Allüren, trägt die Bälle, so wie das bei jungen Spielen in einer Gruppe normal ist. Damit hat er sich sofort sein Standing in der Mannschaft erarbeitet.

Wie schafft man es, einen Jungen wie ihn nicht zu verheizen?

Der Verein ist darauf ausgerichtet, dass wir Talente zu Leistungssportlern entwickeln. Es muss unsere DNA sein, dass wir junge Spieler entwickeln und in der Arena spielen sehen. Gleichzeitig ist es eine Herausforderung, den Jungen bestmöglich zu begleiten. Der müssen wir alle im Team jeden Tag gerecht werden. Genau dafür haben wir geschultes Personal. Dieser Prozess gilt nicht nur für Assan. Wir müssen irgendwann bei jedem jungen Talent entscheiden: Wann ist der Junge bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Dann müssen wir ihn engmaschig begleiten, damit er die bestmögliche Version seiner selbst sein kann und hier seine eigene Geschichte schreiben kann.

Im Tor scheint sich Marius Müller festgespielt zu haben und Ralf Fährmann in der Rolle des Herausforderers. Der Trainer hat allerdings keine endgültige Festlegung auf eine Nummer eins getroffen – wünschen Sie sich diese?

Marius Müller hat in den Spielen, die er bisher gemacht hat, sehr gut gehalten. Letztendlich entscheidet der Trainer. Es ist Leistungssport. Wenn ein Spieler wie Marius seine Leistung bringt, muss man das in die Gesamtentscheidung miteinbeziehen. Grundsätzlich sind wir froh, dass wir sehr gute Torhüter in unseren Reihen haben.