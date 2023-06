Stiller nach Rassismus-Eklat bei U21: „Werden Taten auf dem Rasen sprechen lassen“

Sportlich geht es für die deutsche U21-Nationalmannschaft im zweiten EM-Spiel gegen Tschechien am Sonntag (18 Uhr, Sat.1) um viel. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Israel ist ein Sieg schon Pflicht. Doch der Rassismus-Eklat um Youssoua Moukoko und Jessic Ngankam war in den vergangenen Tagen das alles überstrahlende Thema. Entsprechend schwierig gestaltete sich die Vorbereitung auf die nächste Partie. Die beiden dunkelhäutigen Stürmern mussten nach vergebenen Elfmetern zahlreiche Hasskommentare in den sozialen Medien über sich ergehen lassen.

Das Team von Trainer Antonio Di Salvo entschied sich, kein besonderes Zeichen zu setzen. Dieses Vorgehen bekräftigte Angelo Stiller am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Tschechien. „Gestern in der Mannschaft haben wir alle zusammen besprochen, dass wir uns nicht mehr dazu äußern“, sagte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim. Stiller kündigte eine Reaktion auf dem Rasen an: „Auf jeden Fall werden wir uns auf das Spiel fokussieren und da Taten sprechen lassen.“ Nach dem Vorfall haben die Mitspieler versucht, „die Jungs aufzufangen, so gut es geht“, sagte er.

Stiller: „Wir müssen alle an einem Strang ziehen“

Di Salvo war bereits am Freitag bemüht, das Thema zu beenden. „Diskriminierung ist feige, ekelhaft und allerunterste Schublade“, sagte der 44-Jährige vor der nächsten EM-Aufgabe, sagte aber: „Die Mannschaft hat ein klares Zeichen gesetzt, indem sie gesagt hat: Wir fokussieren uns auf das Sportliche, lassen uns nicht spalten und sind eins.“ Damit gibt der U21-Coach die Marschrichtung vor.

Stiller sprach rückblickend davon, dass das Remis „eine gefühlte Niederlage“ gewesen sei. Die zwei vergebenen Elfmeter und die Überzahl in der zweiten Halbzeit nach einer Gelb-Roten Karte für Israels Eden Karzev genügten Deutschland nicht, um den Gegner zu bezwingen. Der Viertelfinal-Einzug bleibt das erste Ziel – und der beim FC Bayern ausgebildete U21-Nationalspieler gibt sich kämpferisch: „Wir haben es in der eigenen Hand, gegen Tschechien zu gewinnen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Dann wird es klappen.“ Im Parallelspiel trifft England, das seinen Auftakt mit 2:0 gegen Tschechien gewann, auf Israel.