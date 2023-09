Barca gibt einstiges Ausnahmetalent Fati an Brighton ab

Der einst als Ausnahmetalent gefeierte Ansu Fati verlässt den FC Barcelona und wechselt bis zum Ende der Saison auf Leihbasis beim englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion. „Dies ist ein großartiger Deal für alle Beteiligten“, sagte Brighton-Trainer Roberto De Zerbi: „Ich bin sicher, dass Ansu uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Und wir werden ihm helfen, auf das Level zurückzukommen, auf dem er es verdient hat, zu sein.“ Fatis Vertrag bei Barca läuft noch bis 2027.

In der vergangenen Saison brachte es der mittlerweile 20-Jährige zwar auf 51 Pflichtspiel-Einsätze (zehn Tore, vier Vorlagen), meist kam der Offensivallrounder jedoch nur als Joker zum Zuge. Noch vor wenigen Jahren war man bei Barca von einer schnelleren Entwicklung des neunmaligen Nationalspielers ausgegangen. Allerdings wurde Fati Ende 2020 von einem Meniskuseinriss ausgebremst und fiel fast ein Jahr aus. Auch danach stoppten den Youngster immer wieder verschiedene Blessuren.

Ansu Fati: Zahlreiche Rekorde mit jungen Jahren

Dabei hatte Fatis Karriere zunächst mächtig an Fahrt aufgenommen. Im Alter von 16 Jahren und zehn Monaten wurde er zum jüngsten Torschützen in Barcelonas Klubgeschichte, Mit 17 Jahren traf er dann in der Champions League und in der spanischen Nationalmannschaft erstmals ins Schwarze - auch dies gelang bis heute keinem jüngeren Spieler.