„Betroffen und traurig“: U21-Duo fällt verletzt aus – Di Salvo nennt Favoriten als Kapitän und Torwart

Die Stimmung beim Training der U21-Nationalmannschaft am Mittwoch war gelöst. Die 23 Spieler, die sich weiterhin in Prad am Stilfserjoch (Südtirol) auf die EM in Georgien und Rumänien vorbereiten, dürfen fest für das Turnier planen. Am 22. Juni steht der Auftakt gegen Israel an. Trainer Antonio Di Salvo wurde die Auswahl des finalen Kader letztlich abgenommen. Aus dem 26 Spieler umfassenden vorläufigen Aufgebot war Patrick Osterhage verletzt gar nicht mitgekommen. Nach fünf Tagen in Südtirol mussten sich nun Innenverteidiger Jordan Beyer und Offensivmann Jan Thielmann verabschieden, wie der DFB am Mittwoch bekanntgab. Beyer (Entzündung an der Fußsohle) fehlte am Montag beim 7:0 im Test gegen eine Südtirolauswahl. Seitdem konnte er nicht mehr trainieren.

Die Verletzung des Ex-Gladbachers stammt aus der Endphase der abgelaufenen Saison. Thielmann hat sich bei der Übungseinheit am Dienstag eine Blessur am rechten Knie zugezogen. „Die Verletzungen von Jordan und Jan sind für uns, aber vor allem für die beiden Jungs extrem bitter“, sagte Di Salvo. Die Ausfälle hinterlassen auch beim Team seine Spuren. „Das macht definitiv was. Das lässt eine Mannschaft nicht links liegen, sie war betroffen und traurig“, erklärte der U21-Coach am Mittwoch in einer Medienrunde in Prad. Zudem seien Beyer und Thielmann wichtige Akteure in der Planung gewesen, „die gute Chancen hatten, von Beginn an zu spielen“.

Somit hat sich die Strategie ausgezahlt, mehr Profis nach Südtirol mitzunehmen, als nun zur Mission Titelverteidigung dürfen. An Stelle von Beyer und Thielmann profitieren zwei Schützlinge von Di Salvo, mit denen er „offen und ehrlich kommuniziert hatte, dass sie nicht beim Turnier dabei sind, wenn alles normal läuft. Für die beiden Spieler freut es mich.“ Namen verriet der 44-Jährige nicht: „Es spielt keine Rolle mehr.“ Als Streichkandidaten galten Flügelspieler Faride Alidou (Eintracht Frankfurt) sowie die Innenverteidiger Marton Dardai und Maximilian Bauer. Genau auf diesen Positionen waren die beiden Verletzten eingeplant.

Die U21 ist im Trainingslager vor der EM mit Spaß bei der Sache. © Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Im finalen Aufgebot stehen mit Josha Vagnoman und Youssoufa Moukoko zwei Profis, die 2021 unter Stefan Kuntz (und Di Salvo als Co-Trainer) den Titel gewannen. Beide waren zuletzt beim A-Nationalteam unterwegs, Moukoko spielte auch bei der WM in Katar mit. Teamkollege Kevin Schade lief ebenfalls bereits unter Bundestrainer Hansi Flick auf.

Offen sind noch die Kapitäns- und die Torwartfrage. „Ich habe drei bis vier Spieler im Kopf, die als Kapitän in Frage kommen“, sagt Di Salvo, unter anderem Mittelfeldspieler Yannick Keitel (SC Freiburg) und Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck (Aarhus/Dänemark). Beide waren im Test gegen die Südtiroler Regionalauswahl je eine Halbzeit lang als Spielführer aufs Feld gegangen, Keitel bereits im Frühjahr bei den Testspielen gegen Japan und Rumänien. Das Trainerteam denke aber noch über „ein, zwei weitere Spieler nach“.

Atubolu als Nummer eins zur EM? „Hat aktuell die Nase vorn“

Als Nummer eins dürfte Noah Atubolu ins Turnier gehen, der laut Di Salvo „aktuell die Nase vorn hat“. Atubolu spielte mit der Zweitvertretung des SC Freiburg eine starke Drittliga-Saison (Platz zwei) und ist in der kommenden Spielzeit bei den Breisgauern als Nachfolger von Mark Flekken eingeplant. Seine Konkurrenten sind Christian Früchtl (Austria Wien) und Nico Mantl (zuletzt von Salzburg nach Aalborg ausgeliehen). Der beim FC Bayern ausgebildete Früchtl spielte in Österreich noch Conference-League-Qualifikation und stieg erst am Dienstag ins Mannschaftstraining in Prad ein.

Den abschließenden EM-Test spielt die U21 am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Beim inoffiziellen Spiel gegen die Schweiz werden alle drei Torhüter zum Einsatz kommen“, kündigt Di Salvo an. Gespielt wird über die ungewöhnliche Spielzeit von 4x30 Minuten. Am 18. Juni reist der Tross weiter nach Georgien, wo vier Tage später Israel der erste Gegner im Turnier ist. Dann geht es für den DFB-Nachwuchs in der Gruppe noch gegen Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni).