Nach geplatztem Bayern-Wechsel: Bella-Kotchap findet neuen Klub

Nationalspieler Armel Bella-Kotchap kehrt nicht in die Bundesliga zurück und wechselt stattdessen zur PSV Eindhoven. Der 21 Jahre alte Verteidiger wird vom englischen Premier-League-Absteiger FC Southampton für ein Jahr zum Champions-League-Teilnehmer aus der niederländischen Eredivisie ausgeliehen, wie die PSV am späten Freitagabend bekannt gab.

Der frühere Bochumer steht in Southampton bis Sommer 2026 unter Vertrag. Zuvor stand er dem Vernehmen nach zunächst kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund und am Freitag noch dichter vor einem Transfer zum FC Bayern. Nach Sportbuzzer-Informationen war bereits Einigung erzielt worden und der Medizincheck in London angesetzt. Doch bis zum deutschen Transfer-Schluss um 18.00 Uhr war kein Vollzug erreicht.

Bella-Kotchap, der angeblich auch schon bei Eintracht Frankfurt im Gespräch war, hat bislang zwei Länderspiele für das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick absolviert und will durch seinen Wechsel auch die Chance auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft in einem Jahr erhöhen.