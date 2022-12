﻿Arsène Wenger: „Ich sehe keine deutschen Weltklassestürmer mehr in der Bundesliga“

Trainerlegende Arsène Wenger spricht im RND-Interview über die Erkenntnisse der Weltmeisterschaft 2022 in Katar – und die Lehren, die der deutsche Fußball aus dem erneuten Scheitern in der Vorrunde ziehen sollte.

Seit Arsène Wenger Fifa-Direktor für globale Fußballförderung ist, muss er sich mit viel Kritik auseinander­setzen. Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken vermutete jüngst, der langjährige Erfolgstrainer des FC Arsenal müsse wegen seiner Nähe zu Ideen des Fifa-Präsidenten Gianni Infantino (wie der Austragung der WM alle zwei Jahre) einer „Gehirnwäsche unterzogen“ worden sein. Im Interview zieht der 73‑Jährige nun sein WM‑Fazit. Politische Fragen waren jedoch nicht zugelassen.

Monsieur Wenger, Deutschland schied erneut in der Gruppen­phase aus. Wo sehen Sie das Problem?

Ich sehe keine deutschen Weltklassestürmer mehr in der Bundesliga. Früher hatte jeder deutsche Verein einen Topstürmer in seinen Reihen, nun hat der FC Bayern Eric Maxim Choupo-Moting, Borussia Dortmund hat Sébastien Haller und Anthony Modeste, Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram, bei Bayer 04 Leverkusen sorgt Patrick Schick für die Tore und so weiter.

Kann Deutschland bei der Heim‑EM 2024 trotzdem positiv überraschen?

Zwar braucht die DFB‑Elf noch ein bisschen Zeit, um wieder ganz oben mitzuspielen, aber bei der EM 2024 zu Hause wird sie mit Sicherheit wieder zu den Favoriten gehören. Allein durch die Euphorie rund um die Mannschaft und auch, weil man besonders im Mittelfeld und auf den Flügeln über Welt­klasse­spieler verfügt. Deutschland hatte ja in der Gruppenphase nicht zufällig so viele glasklare Torchancen. Die Effizienz vor dem gegnerischen Tor muss besser werden, und auch die Defensive muss wieder stabiler auftreten, um die hohen Erwartungen wieder zu erfüllen.

War die WM spielerisch interessant?

Absolut. Die Tatsache, dass diese WM mitten in der Saison stattfand, sorgte dafür, dass die Spieler fitter waren, weil sie maximal 20 Pflichtspiele wettbewerbs­übergreifend in dieser Saison in den Beinen hatten. Dazu kommt der Punkt, dass sie von einem Spiel zum anderen kaum Reise­strapazen hatten. Zwei Stunden nach Abpfiff waren sie wieder auf ihren Zimmern. Wir haben viele interessante Partien gesehen.

Welche Bilanz ziehen Sie aus dieser WM in Sachen Technologie?

Ich sehe sie positiv. Allein der Chip im Ball sorgt für einen Fortschritt. Mit der Technologie erfährt man sofort, ob der Ball mit vollem Umfang die Linie überschritten hat, ob ein Spieler im Abseits stand und so weiter. Mehr Technologie bedeutet mehr Fairness. Nun haben wir deutlich mehr gerechte Entscheidungen als in der Vergangenheit.

2026 wird die WM in den USA, Kanada und Mexiko mit 48 Teilnehmern ausgetragen.

In Afrika hat man insgesamt 54 Länder und 55 in Europa. Für eine Welt­meisterschaft dürfen sich fünf Länder vom afrikanischen Kontinent qualifizieren und 13 europäische. Nun wird man mit dieser Reform bis zu zehn afrikanische Teams dabeihaben. Diese Erweiterung soll für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Haben Sie nach wie vor das Interesse an einer WM alle zwei Jahre?

Mittlerweile ist dieses Projekt eher in der Schublade gelandet, auch weil viele Vereine sich klar dagegen positioniert haben. Vielleicht wird dieses Projekt bald wieder Thema, vielleicht nicht. Diese Reform würde nur dazu dienen, kleineren Ländern die Gelegenheit zu geben, öfter an einer WM teilzunehmen. Wir wollen verhindern, dass die Vereine nicht wichtiger als die Nationalteams werden, dass nach wie vor eine gerechte Balance vorhanden ist.