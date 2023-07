Ouedraogo und die „fiesen Moves“: Aus dem Nichts zur S04-Hoffnung

Auf der Suche nach einem kleinen Stimmungsaufheller war Simon Terodde lange erfolglos. Der Kapitän von Schalke 04 lobte nach der 3:5 (2:1)-Schlappe bei seinem Ex-Verein Hamburger SV die Comeback-Qualitäten seines Teams, das nach einem 0:1 mit einer 2:1-Führung in die Pause gegangen war. Dann blickte er auf die Partie am kommenden Wochenende gegen den 1. FC Kaiserslautern voraus und versprach, dass die Mannschaft „ein anderes Spiel“ erwarte: „Weiter geht`s!“ Doch auch der Stürmer merkte, dass man diesem Freitagabend aus S04-Sicht eigentlich nicht viel Positives abgewinnen konnte. Doch dann kam die Sprache am Sky-Mikrofon auf einen Youngster, der aus dem Nichts kam und in Hamburg sofort zum besten Feldspieler des Bundesliga-Absteigers wurde: Der erst 17-jährige Assan Ouedraogo.

„Er ist ein guter Junge, der uns extrem weiterhelfen wird. Er kommt aus unserer Knappenschmiede. Wir bauen ihn weiter auf. Er war heute sicher ein Lichtblick“, meinte Terodde. Der Mutmacher war gefunden. Und das nicht ohne Grund. Gradlinig, geschmeidig und voller Spielfreude hatte Ouedraogo die HSV-Hintermannschaft bis zu seiner Auswechslung in der 61. Minute immer wieder vor Probleme gestellt. Manche davon waren für die Hanseaten unlösbar. So traf der Teenager bei seinem Profi-Debüt selbst zum 1:1 (22.) und leitete den 2:1-Führungstreffer von Thomas Ouwejan kurz vor der Pause (45.+1) mit einer herausragenden Aktion ein.

„Wir wollen ihn weiter behutsam aufbauen und schauen, dass nicht zu viel auf ihn einprasselt. Er hat gezeigt, was er auch im Training zeigt. Daher war für mich klar, dass uns ein bisschen Unbekümmertheit gut tut. Er hat es bestätigt“, meinte S04-Trainer Thomas Reis über den Mittelfeldspieler und geriet dann ein wenig ins Schwärmen: „Er hat fiese Körper-Moves drauf. Das ist eine Riesen-Qualität. Er hat sich heute belohnt. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Trotzdem wird er sich genauso ärgern, dass wir mit null Punkten nach Hause fahren.“

Assan Ouedraogo: U17-Europameister und jüngster Schalke-Profi aller Zeiten

Dennoch: Bei allen Problemen, die die Gelsenkirchener in Hamburg in der Defensive offenbarte und die nach der Gelb-Roten-Karte für Ibrahima Cissé in der 71. Minute endgültig nicht mehr zu kaschieren waren, scheint S04 am Freitag ein kleines Juwel aus dem Hut gezaubert zu haben. Im vergangenen Juni war Ouedraogo mit der deutschen U17-Nationalmannschaft Europameister geworden, nun ist er mit 17 Jahren und 80 Tagen auch noch jüngster Schalker Profispieler aller Zeiten. Und plötzlich großer Hoffnungsträger.