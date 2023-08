Wegen Vranckx-Avancen: Wolfsburg sauer auf PSV Eindhoven

Aster Vranckx ist in den Niederlanden begehrt: Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg hat das Interesse von Erstligist PSV Eindhoven geweckt, wie Earnie Stewart, Technischer Direktor des Klubs, gegenüber dem TV-Sender ESPN bestätigte. Ein Umstand, der bei den Niedersachsen offenbar überhaupt nicht gut ankommt. „Wenn ein Klub Interesse hat, was legitim ist, dann ruft man den anderen Klub an und macht das nicht über die Öffentlichkeit“, ärgerte sich Wolfsburg-Geschäftsführer Marcel Schäfer über das Vorgehen der Niederländer.

Eine offizielle Anfrage für den 20-Jährigen, der noch bis 2025 an den VfL gebunden ist, sei in Wolfsburg bislang nicht eingereicht worden. „Ich habe mit keinem Klub, auch nicht mit PSV Eindhoven, wegen Aster Vranckx zu tun“, ergänzte Schäfer: „Wenn mein Kollege aus Eindhoven Informationen braucht über Aster, dann kann er mich gerne anrufen und nicht über die Medien gehen“.

Ohnehin habe man nicht vor, den zweimaligen belgischen Nationalspieler abzugeben. Dieser war zuletzt von seiner einjährigen Leihe zum italienischen Top-Klub AC Mailand zurückgekehrt. Dort hatte er in zehn Pflichtspielen auf dem Platz gestanden. Wolfsburg hatte sich die Dienste des Mittelfeld-Talents im Sommer 2021 gesichert, als man acht Millionen Euro an Belgien-Klub KV Mechelen überwies. In Felix Nmecha (wechselte zu Borussia Dortmund) ließ der VfL in der laufenden Transfer-Phase bereits einen zentralen Mittelfeldspieler ziehen.