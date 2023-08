Zverev verliert Halbfinale gegen Djokovic - Alcaraz besiegt Hurkacz

Das Duell mit Novak Djokovic ist eng, aber am Ende verliert Alexander Zverev. Den Sieg von 2021 kann er in Cincinnati nicht wiederholen, eine Woche vor den US Open ist der Hamburger aber in Form. Gegen den Serben unterlag der Olympiasieger 6:7 (5:7), 5:7.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Woche vor dem Start der US Open kommt es in Cincinnati nun zum Traumfinale zwischen Djokovic und dem Spanier Carlos Alcaraz, der sein Halbfinale gegen den Polen Hubert Hurkacz 2:6 7:6 (7:4), 6:3 gewann.